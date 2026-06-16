Ousmane Dembélé à la place de Kylian Mbappé : Didier Deschamps a tranché pour France/Sénégal !

Pierrick Levallet

L’équipe de France fait son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026 ce mardi soir. Les Bleus de Didier Deschamps affrontent le Sénégal de Sadio Mané au MetLife Stadium. Ces derniers jours, les positions de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont fait parler. Le sélectionneur tricolore a toutefois tranché pour ce premier match dans ce Mondial en Amérique.

Ce mardi soir, l’équipe de France lance sa Coupe du monde 2026. La sélection tricolore est opposée au Sénégal de Sadio Mané au MetLife Stadium du New Jersey. Et quelques changements ont été évoqués dans la composition de Didier Deschamps, notamment concernant Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Certains ont réclamé de voir l’attaquant du PSG être aligné à la pointe des Bleus, et de repositionner la star du Real Madrid sur le côté gauche. Le coach de 57 ans a néanmoins tranché sur le sujet.

Mbappé en pointe et Dembélé en 10 contre le Sénégal Didier Deschamps a en effet décidé de rester sur son idée de base. Le sélectionneur de l’équipe de France a mis Kylian Mbappé en pointe et Ousmane Dembélé en soutien du natif de Bondy pour affronter le Sénégal. Michael Olise et Désiré Doué occupent les ailes, avec Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni pour compléter le milieu de terrain. En défense, Didier Deschamps a aussi misé sur ses habituels titulaires puisqu’il a fait confiance à Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Théo Hernandez. Et enfin, dans les buts, on retrouve Mike Maignan.