Zinedine Zidane : Une discussion secrète sur l’équipe de France révélée au grand jour !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ayyoub Bouaddi a confirmé tous les espoirs placés en lui la saison dernière avec le LOSC. De quoi lui permettre de se rapprocher considérablement d’une première convocation avec l’équipe de France en marge de la Coupe du monde 2026… qui n’est jamais arrivée. Le milieu de terrain a donc choisi de représenter le Maroc et notamment après une discussion avec Zinedine Zidane, successeur pressenti de Deschamps chez les Bleus, rendue publique par Daniel Riolo/

Dans la nuit de lundi à mardi, l’After Foot s’est attardé sur le dossier Ayyoub Bouaddi à quelques heures seulement des premiers pas de l’équipe de France dans cette Coupe du monde 2026. Ce mardi, à 21h heure française, les Bleus affronteront le Sénégal pour cette rencontre au sommet du groupe I. Ce sera sans le milieu de terrain de 18 ans du LOSC qui n’a pas été sélectionné par Didier Deschamps au fil de la saison et pour ce Mondial. De quoi inciter le binational à trancher en faveur du Maroc.

«Ayyoub Bouaddi voulait initialement l’équipe de France» Et pourtant, le journaliste Gilbert Brisbois de RMC, présentateur de l’After Foot, a assuré que le premier choix d’Ayyoub Bouaddi se portait sur l’équipe de France. « Des informations que l’on a pu récolter montrent clairement qu’Ayyoub Bouaddi voulait initialement l’équipe de France. Finalement, l’équipe de France n’est pas arrivée et il se retrouve sans doute très heureux d’y être avec l’équipe du Maroc à la Coupe du monde ». Les Lions de l’Atlas ont sauté sur l’occasion et le néo-international marocain a disputé l’intégralité de la rencontre entre le Brésil et le Maroc dans la nuit de samedi à dimanche (1-1).