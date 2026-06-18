France/Sénégal - «Ça a nourri un sentiment de revanche» : Le moment qui aurait pu faire craquer Kylian Mbappé

Axel Cornic

Considéré comme l’une des plus grandes stars de la planète, Kylian Mbappé est également l’une des plus critiquées et c’est le cas du côté de son club du Real Madrid, mais également avec l’équipe de France. Certains ont même réclamé qu’il soit mis sur le banc par Didier Deschamps, pour notamment privilégier Ousmane Dembélé.

C’est une situation assez étrange. On a rarement vu un joueur aussi talentueux être autant critiqué. Même Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi n’étaient pas autant visés que Kylian Mbappé, qui ne peut même pas compter sur son pays natal pour le soutenir. Nombreux en France ont en effet estimé que Didier Deschamps pouvait aisément se passer de son capitaine...

« Ce genre de situation peut parfois sortir un joueur du match… ou au contraire le piquer » Ces critiques se sont toutefois rapidement calmées, puisque Mbappé a tout simplement crevé l’écran en signant un doublé face au Sénégal (3-1), pour son entrée en lice en cette Coupe du monde 2026. Mais son match aurait très bien pu basculer à l’heure de jeu, avec un penalty refusé par Mr Alireza Faghani, l’arbitre de la rencontre. « Ce genre de situation peut parfois sortir un joueur du match… ou au contraire le piquer » a fait remarquer Harold Marchetti, responsable de l’équipe de France au service des Sports du Parisien. « Dans le cas de Mbappé, ça a clairement nourri un sentiment de revanche immédiat, une intensité supplémentaire dans ses appels et ses prises de balle ».