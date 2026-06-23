Coupe du Monde 2026 : Après Lionel Messi, Didier Deschamps entre dans l'histoire !

Amadou Diawara

Lors de l'entrée en lice de l'Argentine à la Coupe du Monde 2026, Lionel Messi a égalé le record de buts de Miroslav Klose inscrit dans la compétition, et ce, grâce à son triplé contre l'Algérie. En plus de la Pulga, Didier Deschamps est également entré dans l'histoire du Mondial. Ayant remporté son 16ème match, le sélectionneur de l'équipe de France est arrivé à hauteur de l'Allemand Helmut Schön,

Avant le début de la Coupe du Monde 2026, Lionel Messi (13) était à trois réalisations du record de Miroslav Klose (16), meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Dès le premier match de l'Argentine face à l'Algérie, la Pulga a égalé le record de l'ancien buteur allemand, ayant inscrit un triplé. Et grâce à son doublé face à l'Autriche, Leo Messi est désormais seul en tête du classement avec 18 buts.

Coupe du Monde : Deschamps a remporté 16 matchs en tant que sélectionneur De son côté, Kylian Mbappé a marqué à quatre reprises lors de ce Mondial : deux fois contre le Sénégal et deux fois face à l'Irak. Par conséquent, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France est arrivé à hauteur de Miroslav Klose (16). Reste à savoir s'il finira avec plus de buts que Lionel Messi à la fin de cette Coupe du Monde.