France Pierron sanctionnée par L'EQUIPE : Pascal Praud est choqué !

Depuis vendredi soir, les propos de France Pierron ne cessent de faire réagir. Après avoir critiqué très durement Jérémy Doku, qui a décidé de quitter le rassemblement de la sélection belge pour assister à la naissance de sa fille à Londres, la journaliste a été suspendue d'antenne. Un scandale pour Pascal Praud.
Depuis vendredi soir, France Pierron se retrouve au cœur d'une très grosse polémique suite à ses propos sur Jérémy Doku auquel elle reprochait de vouloir quitter le rassemblement de la sélection belge pour assister à la naissance de sa fille. « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant », confiait-elle sur le plateau de L'EQUIPE de Choc.
France Pierron écartée par La Chaîne L'EQUIPE
Des propos qui ont suscité un énorme tollé au point de pousser le groupe L'EQUIPE à publier un communiqué dimanche soir assurant « se désolidariser de ces propos très éloignés des valeurs du groupe et s’excuse auprès du footballeur concerné et plus globalement auprès de son public ». Et lundi, un nouveau communiqué a été publié afin d'annoncer la mise à l'écart de France Pierron : « Afin de permettre un examen apaisé de cette situation, qui nécessite prise de recul et sérénité, France Pierron ne sera pas présente à l’antenne dans les prochains jours. Pierre Bouby animera "L’Equipe de Choc" jusqu’à la fin de la saison, à savoir le 3 juillet prochain ».
Pascal Praud n'en revient pas !
Une situation qui qui est largement commentée et qui suscite une vague d'indignation, à commencer par Pascal Praud qui se dit choquer de la décision de L'EQUIPE. « Elle a le droit de penser ce qu’elle pense. Les propos ont choqué de nombreux téléspectateurs de la chaîne, mais c’est le principe d’un échange. On n’est pas obligé de penser la même chose que la présentatrice. Je ne suis pas d’accord avec elle mais elle a le droit de le dire. Moi, surtout, ce qui me choque, c’est qu’elle a été suspendue d’antenne pour ça ! C’est la liberté d’expression. En plus, c’est une femme qui dit ça. On est, à mon sens, dans le pire du politiquement correct, c’est-à-dire que ceux qui ne disent pas ce que l’on veut entendre, on les suspend d’antenne. On est dans le pays de Voltaire. On peut ne pas être d’accord, on peut trouver ça moche, ridicule, bête, tout ce que vous voulez. Mais ce n’est pas insultant, me semble-t-il, ce qu’elle dit. Ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Je trouve ça lamentable, la direction de L’Equipe », lâche le journaliste au micro d'Europe 1.