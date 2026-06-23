France Pierron sanctionnée par L'EQUIPE : Pascal Praud est choqué !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis vendredi soir, les propos de France Pierron ne cessent de faire réagir. Après avoir critiqué très durement Jérémy Doku, qui a décidé de quitter le rassemblement de la sélection belge pour assister à la naissance de sa fille à Londres, la journaliste a été suspendue d'antenne. Un scandale pour Pascal Praud.

Depuis vendredi soir, France Pierron se retrouve au cœur d'une très grosse polémique suite à ses propos sur Jérémy Doku auquel elle reprochait de vouloir quitter le rassemblement de la sélection belge pour assister à la naissance de sa fille. « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant », confiait-elle sur le plateau de L'EQUIPE de Choc.

France Pierron écartée par La Chaîne L'EQUIPE Des propos qui ont suscité un énorme tollé au point de pousser le groupe L'EQUIPE à publier un communiqué dimanche soir assurant « se désolidariser de ces propos très éloignés des valeurs du groupe et s’excuse auprès du footballeur concerné et plus globalement auprès de son public ». Et lundi, un nouveau communiqué a été publié afin d'annoncer la mise à l'écart de France Pierron : « Afin de permettre un examen apaisé de cette situation, qui nécessite prise de recul et sérénité, France Pierron ne sera pas présente à l’antenne dans les prochains jours. Pierre Bouby animera "L’Equipe de Choc" jusqu’à la fin de la saison, à savoir le 3 juillet prochain ».