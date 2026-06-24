La grande annonce du Brésil : Neymar va débuter sa Coupe du monde 2026 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans le groupe C de la Coupe du monde, tout reste encore à jouer entre le Brésil, le Maroc et l’Ecosse. Avec 4 points au compteur, les joueurs de Carlo Ancelotti peuvent finir premiers comme à la troisième place en fonction de la rencontre à venir face à la Tartan Army. Et voilà que pour ce match, on pourrait bien assister aux premières minutes de Neymar avec la Seleçao dans la compétition.

Place désormais aux troisièmes et dernières rencontres de la phase de poules de cette Coupe du monde ! Ce 25 juin, à minuit, le Brésil affrontera l’Ecosse tandis que le Maroc sera face à Haïti. Qui finira premier ? Actuellement, c’est la Seleçao, avec 4 points, qui est en tête, devançant les Lions de l’Atlas à la différence de buts. La Tartan Army est elle 3ème, avec 3 points, tandis qu’Haïti compte 0 points. Mais tout peut donc encore évoluer en fonction des résultats des matchs à venir. Pour rester premier, le Brésil serait donc bien inspiré de l’emporter face à l’Ecosse et voilà que pour aller chercher cette victoire, Carlo Ancelotti pourra compter sur Neymar.

« Il est en forme, il est prêt pour jouer » Appelé par Carlo Ancelotti pour cette Coupe du monde, Neymar n’était pas disponible pour les deux premiers matchs du Brésil face au Maroc et Haïti. Touché physiquement, le joueur de Santos était donc dans l’incapacité de tenir sa place. Mais voilà que ça pourrait être le cas face à l’Ecosse. En effet, en conférence de presse, rapporté par L’Equipe, le sélectionneur du Brésil a fait savoir à propos de Neymar : « Il s'est très bien entraîné, il est en forme, il est prêt pour jouer. C'est un joueur de grande qualité. Il peut jouer une période ou toute la nuit. Il a travaillé très dur. Il a une très bonne attitude, un très bon état d'esprit. C'est un joueur d'équipe. On veut le faire jouer dès que possible. Il amène de l'expérience, son savoir-faire. Il va très bien».