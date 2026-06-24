Coupe du Monde 2026 - Erling Haaland est bien en duel avec Kylian Mbappé : «Oui, absolument»

Amadou Diawara

La France et la Norvège occupent le groupe I. Ayant battu à la fois le Sénégal et l'Irak, les deux nations vont s'affronter ce vendredi soir pour se disputer la première place de la poule. De surcroit, Kylian Mbappé et Erling Haaland sont au duel pour le titre de meilleur buteur de la Coupe du Monde, ayant tous les deux inscrit quatre réalisations.

Lors du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France est tombée dans le groupe I. Après l'avoir emporté face au Sénégal et à l'Irak, les Bleus ont rendez-vous avec la Norvège ce vendredi soir, et ce, pour conforter sa place de premier de la poule. Avant ce choc, Alf Inge Haaland a affirmé qu'il y avait également un duel entre Kylian Mbappé et son fils Erling, qui ont tous les deux inscrit quatre buts lors des deux premières journées de la phase de groupes du Mondial.

«Si l’un marque, l'autre veut aussi marquer» « La Norvège affronte la France ce vendredi (21h, heure de Paris). Est-ce que vous avez peur des Bleus ? Nous espérons bien évidemment que nous pourrons rivaliser. La France est naturellement le grand favori dans ce groupe. Nous pouvons rivaliser, c'est une certitude. Mais je pense que l'équipe de France reste favorite pour cette rencontre. Votre fils Erling Haaland a marqué deux buts pour ses débuts en Coupe du monde (4-1 contre l'Irak). Quelle émotion pour vous ! Oui, c'était fantastique. La chose la plus importante pour la Norvège est de gagner. Mais c'est très agréable de voir son fils marquer des buts. Il a une bonne équipe autour de lui, ils produisent un beau football. Il est très fier de ce qu'ils sont en train d'accomplir », a déclaré Alf Inge Haaland lors d'un entretien accordé à l'émission Rothen s'enflamme.