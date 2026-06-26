«Je ne le braderai pas» : A quel prix l'OM doit vendre Mason Greenwood ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le dossier brûlant sur le mercato de l'OM actuellement. Mason Greenwood est clairement à vendre compte tenu des problèmes économiques du club phocéen. Néanmoins, la question du prix pose problème. A quel montant les Marseillais doivent-ils accepter de vendre l'Anglais ?

Cet été, l'OM va être contraint de vendre afin de renflouer ses caisses compte tenu de ses difficultés économiques. Dans cette optique, tout le monde est à vendre, à commencer par Mason Greenwood qui possède la plus grande valeur marchande de l'effectif. Toutefois, ce dossier n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et pour cause, d'une part l'OM devra reverser 40% du montant du transfert à Manchester United, mais surtout, le marché anglais est totalement fermé pour Mason Greenwood compte tenu des accusations de viol et de violences conjugales dont il a fait l'objet par le passé et qui le rendent indésirable dans son pays d'origine. Par conséquent, l'OM ne peut pas profiter de la manne financière de la Premier League pour réaliser une grosse vente ou juste pour faire monter les enchères. Et le joueur ne semble par très chaud pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Par conséquent, seules l'AS Roma et Fenerbahçe semblent être des pistes sérieuses. Une situation qui pourrait pousser l'OM à vendre Mason Greenwood à un prix moins élevé qu'attendu.

Le prix de Greenwood fait débat Un sujet évoqué par le journaliste Karim Bennani ces derniers jours qui craignaient que l'OM se fasse arnaquer avec le transfert de Mason Greenwood. « Moi c'est sur le montant du transfert... il y a encore six mois, quand Greenwood marchait sur l'eau, on parlait de montants bien supérieurs. Là, la fin de saison de Marseille, sa fin de saison qui a été moins bonne... On est sur 50 millions d'euros pour l'OM ? Je vois d'autres prix qui sont pratiqués en Europe aujourd'hui. Honnêtement, un joueur capable de marquer une vingtaine de buts chaque saison en Ligue 1, c'est que dalle. Moi, je serais l'OM, déjà ils ont eu une clause pour que ça monte à 60 M€ le 1er juillet, j'attendrai un tout petit peu pour essayer de trouver un acheteur », confiait-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.