500M€ : Le PSG et Arsenal se disputent un transfert historique après la finale de Ligue des champions !

Pierrick Levallet

Sacré vainqueur de sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG devrait désormais vivre un mercato animé cet été. Le club de la capitale aurait activé plusieurs pistes pour régénérer l’effectif de Luis Enrique, dont celle menant à Julian Alvarez. Les Rouge-et-Bleu seraient toutefois concurrencés par Arsenal dans ce dossier qui s’annonce légendaire.

Le 31 mai dernier, le PSG a remporté sa seconde Ligue des champions consécutive. Un peu moins d’un mois plus tard, le club de la capitale est tourné vers son recrutement estival. La direction parisienne entendrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine et aurait ainsi activé plusieurs pistes sur le mercato. Les Rouge-et-Bleu garderaient notamment un œil sur la situation de Julian Alvarez, qui a annoncé qu’il souhaitait quitter l’Atlético de Madrid après la victoire de l’Argentine contre l’Autriche à la Coupe du monde 2026. Mais les pensionnaires de la Ligue 1 ne seraient pas les seuls à convoiter l’attaquant de 26 ans.

Le PSG et Arsenal en concurrence pour Julian Alvarez ? D’après les informations d’AS, le PSG et Arsenal feraient la course pour Julian Alvarez. Les deux clubs seraient en mesure de proposer plus que les 150M€ offerts par le Real Madrid. L’Atlético de Madrid s’est toutefois montré très ferme sur ce dossier : le champion du monde 2022 ne sera pas bradé cet été. Les Colchoneros n’accepteront de s’en séparer qu’en cas d’offre de 500M€. Un tel montant éclipserait facilement les 222M€ déboursés par le PSG pour Neymar en 2017, et ferait ainsi de Julian Alvarez le joueur le plus cher de l’histoire.