Didier Deschamps - Equipe de France : La lettre émouvante avant ses adieux !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026. Avant de s'envoler vers les Etats-Unis, le technicien de 57 ans a écrit une lettre pour Guy Stephan, son adjoint depuis le début de son mandat chez les Bleus.

Arrivé sur le banc de l'équipe de France lors de l'été 2012, Didier Deschamps va mettre fin à 14 années de règne cet été. En fin de contrat le 30 juin, le sélectionneur tricolore va quitter le navire bleu après la Coupe du Monde 2026. Avant le grand départ pour les Etats-Unis, Didier Deschamps avait tenu à adresser une lettre à son adjoint Guy Stephan. Un écrit que ce dernier a lu devant les caméras de BeIN SPORTS, plus précisément dans le documentaire Clap2Fin.

«L’une des meilleures décisions que j’ai été amené à prendre» « Mon cher Guy. Notre complicité a atteint un tel niveau qu’il y a bien longtemps que nous n’avons plus besoin de nous parler. Pour nous comprendre, un regard suffit. Puisque l’on a pas besoin de se parler, je t'écris. C’est bien d’écrire, mais il faut être sur de soi, car comme tu le sais, les paroles s’envolent, mais les écrits restent », a lu Guy Stephan, avant de poursuivre.