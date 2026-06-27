Équipe de France : «Il sera là cet après-midi à l’entraînement», Guy Stéphan annonce le retour de Didier Deschamps

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Absent vendredi lors de la victoire face à la Norvège (4-1) après avoir appris le décès de sa mère mardi, Didier Deschamps va retrouver l’équipe de France ce samedi après-midi, comme indiqué par son adjoint Guy Stéphan. Dans trois jours, les Bleus disputeront leur 16e de finale de la Coupe du monde 2026, eux qui seront opposés à la Suède.

Il était forcément dans toutes les pensées. Vendredi, c’est sans Didier Deschamps que l’équipe de France s’est imposée face à la Norvège (4-1), pour son dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. En l’absence de leur sélectionneur, les Bleus ont fait le travail, en assurant la première place du groupe I, eux qui ont battu le Sénégal (3-1) et l’Irak (3-0) lors des deux premières journées.

Guy Stéphan annonce le retour de Didier Deschamps « Oui, une grosse satisfaction. Le troisième match est toujours compliqué dans une phase de groupes. Les joueurs ont été vraiment très bons. Dans le jeu collectif, tout ce qui est entreprise, une-deux, une-deux-trois. Marquer quatre buts dans un match de poule, c’est déjà très bien », a réagi Guy Stéphan, au micro du journaliste de TF1 Saber Desfarges, adjoint de Didier Deschamps, qu’il a remplacé en son absence. Mardi, le sélectionneur de l’équipe de France a appris le décès de sa mère et a donc fait un aller-retour afin d’assister à ses obsèques.