Equipe de France : Le comportement «jamais vu» de Kylian Mbappé pour répondre aux critiques

Axel Cornic

Performant sur le plan individuel, Kylian Mbappé a tout de même été très critiqué cette saison au Real Madrid. Et ça n’a fait que s’amplifier à l’approche de la Coupe du monde 2026, avec certains observateurs qui ont même réclamé que Didier Deschamps le mette de côté. Mais force est de constater que l’équipe de France a besoin de son capitaine...

Il ne fallait pas douter de lui. Extrêmement critiqué en Espagne comme en France, Kylian Mbappé est l’un des joueurs les plus en vue en cette Coupe du monde 2026. Il totalise déjà quatre buts après les trois rencontres de la poule I et face à la Norvège (1-4), il a même montré qu’il pouvait se mettre au service de l’équipe de France.

« On s’aperçoit que la France monte en puissance » Avec un Mbappé à ce niveau-là, on se demande désormais qui va bien pouvoir arrêter les Bleus en cette Coupe du monde 2026. « Après le premier match tout le monde disait que l’équipe de France n’était pas super, mais on s’aperçoit que la France monte en puissance. Tout concourt pour qu'elle gagne la Coupe du monde » a déclaré l’ancien coach de l’ASSE ou du TFC ce samedi matin, dans l’émission Grandes Gueules du sport sur RMC.