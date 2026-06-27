Mercato : Un joueur dit non à deux clubs anglais… pour l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme il l’avait déjà exprimé en conférence de presse, Tochukwu Nnadi se voit à l’OM la saison prochaine, lui qui est arrivé l’hiver dernier en provenance de Zulte Waregem. Si deux clubs anglais l’auraient approché lors de cette période de mercato, le milieu de terrain âgé de 22 ans veut rester et s’imposer à Marseille.

Vendredi, l’OM a appris le verdict de la DNCG, qui a prononcé un « encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations » du club. On le savait déjà, mais Marseille devra donc avant tout vendre avant de penser à recruter cet été et ses moindres dépenses seront observées de près par le gendarme du football français. Une situation loin d’être idéale, mais qui aurait pu être encore pire si Frank McCourt n’avait pas apporté les garanties nécessaires.

Courtisé par deux clubs anglais, Nnadi veut rester à l’OM Personne n’est intransférable à l’OM, bien que le club a identifié les joueurs qu’il aimerait conserver la saison prochaine. En ce sens, Onze Mondial a indiqué que Grégory Lorenzi aimerait garder Facundo Medina (27 ans), Timothy Weah (26 ans) et Amine Gouiri (26 ans), à moins d’une offre impossible à refuser pour l’un d’eux. Il y en a d’autres qui aimeraient rester malgré la situation actuelle. D’après les informations de La Minute OM, c’est le cas de Tochukwu Nnadi. Recruté l’hiver dernier en provenance de Zulte Waregem contre 6M€, l’international nigérian (5 sélections) se sent bien à Marseille et veut s’y imposer, bien qu’il ait reçu deux offres de la part de clubs anglais.