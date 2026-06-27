Coupe du monde 2026 : La performance qui fait entrer Ousmane Dembélé dans l’histoire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’équipe de France a décroché sa troisième victoire en autant de matches dans cette Coupe du monde 2026 en s’imposant contre la Norvège (4-1) vendredi. Ousmane Dembélé a inscrit un triplé en 32 minutes, une performance qui n’avait plus été vue depuis très longtemps dans la compétition.

Pointé du doigt pour ne pas être décisif lors des grandes compétitions avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé démarre très fort cette Coupe du monde 2026. Buteur contre l’Irak (3-0) en début de semaine, le Ballon d’Or a inscrit un triplé face à la Norvège (4-1) ce vendredi, et ce dans un laps de temps réduit.

Du jamais vu depuis 1954 ! Il n’aura fallu que 32 minutes (7’, 20’, 32’) à Ousmane Dembélé pour tromper par trois fois le gardien Egil Selvik. Comme l’a relevé Stats du Foot, l’attaquant du PSG est devenu le 2e joueur le plus rapide de l'histoire à inscrire un triplé à la Coupe du Monde derrière Erich Probst. Le 19 juin 1954, l’ancien du Rapid Vienne avait marqué à trois reprises contre la Tchécoslovaquie après 24 minutes.