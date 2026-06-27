Coupe du monde 2026 : La performance qui fait entrer Ousmane Dembélé dans l’histoire

L’équipe de France a décroché sa troisième victoire en autant de matches dans cette Coupe du monde 2026 en s’imposant contre la Norvège (4-1) vendredi. Ousmane Dembélé a inscrit un triplé en 32 minutes, une performance qui n’avait plus été vue depuis très longtemps dans la compétition.
Pointé du doigt pour ne pas être décisif lors des grandes compétitions avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé démarre très fort cette Coupe du monde 2026. Buteur contre l’Irak (3-0) en début de semaine, le Ballon d’Or a inscrit un triplé face à la Norvège (4-1) ce vendredi, et ce dans un laps de temps réduit.
Du jamais vu depuis 1954 !
Il n’aura fallu que 32 minutes (7’, 20’, 32’) à Ousmane Dembélé pour tromper par trois fois le gardien Egil Selvik. Comme l’a relevé Stats du Foot, l’attaquant du PSG est devenu le 2e joueur le plus rapide de l'histoire à inscrire un triplé à la Coupe du Monde derrière Erich Probst. Le 19 juin 1954, l’ancien du Rapid Vienne avait marqué à trois reprises contre la Tchécoslovaquie après 24 minutes.
Dans l’histoire des Bleus
Par ailleurs, Ousmane Dembélé est le quatrième Ballon d’Or à inscrire trois buts dans un match de Coupe du Monde après Eusébio en 1966 (quadruplé), Karl-Heinz Rummenigge en 1982 et Cristiano Ronaldo en 2018. Dans l’histoire de l’équipe de France, seuls Just Fontaine (contre le Paraguay le 8 juin 1958 et contre l'Allemagne le 28 juin 1958 (4)) et Kylian Mbappé (contre l'Argentine le 18 décembre 2022) avaient réalisé un triplé en Coupe du Monde.
« Je suis content, c’est un moment unique et important pour moi, confiait Ousmane Dembélé après la rencontre. C’est exceptionnel, mais le plus important, c’était de terminer premiers du groupe et de rester concentrés pour la suite de la compétition. (...) Il faut rester concentrés, il y a des choses importantes qui arrivent ».