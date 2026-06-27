Transfert de Kang-In Lee : Le PSG lui a trouvé un remplaçant XXL !

Le mercato estival du PSG s’anime ! Le club de la capitale, qui a trouvé un accord avec l’AC Milan pour la vente de Gonçalo Ramos, devrait également se séparer de Kang-In Lee. Le Sud-Coréen se dirige vers l’Atlético de Madrid et afin de le remplacer, Luis Campos et Luis Enrique n’ont qu’une piste en tête : celle menant à Yan Diomandé (19 ans).
Le PSG devrait se montrer actif sur ce mercato estival. Mais dans un premier temps, les dirigeants parisiens semblent décidés à dégraisser l’effectif. Ce vendredi, de nombreuses sources ont révélé l’existence d’un accord important entre Paris et l’AC Milan pour le transfert de Gonçalo Ramos. En plus de l’attaquant portugais, Kang-In Lee devrait également quitter le club prochainement. Depuis plusieurs jours, le Sud-Coréen est annoncé proche de l’Atlético de Madrid.
Le PSG et Luis Enrique veulent Yan Diomandé
Si d’après les dernières indiscrétions de la presse espagnole, un départ de Kang-In Lee pourrait rapporter 35M€ au PSG, une piste est actuellement bien activée afin de recruter un remplaçant au Sud-Coréen. D’après les révélations de AS, le club parisien espère recruter Yan Diomandé afin de remplacer le numéro 19. Très convoité par Liverpool également, l’international ivoirien est l’un des talents les plus prisés de la planète football. Luis Campos devrait se saisir du dossier très prochainement, tandis que Luis Enrique est un très grand fan du profil du phénomène évoluant au RB Leipzig.
« Je ne pense pas à mon avenir après la Coupe du monde »
Disputant actuellement la Coupe du Monde avec la Côte d’Ivoire, Yan Diomandé a d’ailleurs lâché une réponse concernant son avenir à l’issue de la compétition : « Non, je ne sais pas (ce qu’il fera comme choix). Je ne pense pas à mon avenir après la Coupe du monde. J’essaie de concentrer toute mon énergie sur la Coupe du monde et de voir ce qui se passera ensuite, mais je ne peux rien dire à ce sujet », a-t-il répondu.