L’annonce surprise du PSG avec deux stars américaines !

Alexis Brunet

En pleine promotion de Spider-Man : Brand New Day qui sortira en France le 29 juillet, les deux stars américaines Tom Holland et Zendaya se trouvent actuellement à Paris. Le couple a d’ailleurs profité de son passage dans la capitale française pour faire une surprise aux enfants de PSG For Communities et ils en ont également profité pour s'afficher avec le prochain maillot du double champion d’Europe.

Durant cette Coupe du monde, le PSG fait forcément moins parler de lui, mais il se passe quand même des choses. Ce vendredi, le club de la capitale a réservé une surprise aux enfants du programme PSG For Communities en organisant une rencontre avec Tom Holland et Zendaya, actuellement présents à Paris pour la promotion du film Spider-Man : Brand New Day, qui sortira en France le 29 juillet. On a pu voir les deux stars américaines faire des photos avec des fans, mais également brandir les deux Ligues des champions de la formation parisienne.

Zendaya et Tom Holland s'affichent avec le nouveau maillot du PSG Mais Tom Holland et Zendaya n’ont pas fait que ça, car ils se sont également affichés avec le nouveau maillot away du PSG, qui avait été aperçu dans une publicité Nike dernièrement. On a pu voir les deux stars américaines poser avec la deuxième tunique du club de la capitale qui sera blanche avec une bande rouge et bleue au milieu qui rappelle l’iconique modèle Hechter. Le maillot devrait être disponible à la vente dès le 27 juin.