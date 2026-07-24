Kylian Mbappé a lancé les grandes manœuvres en interne : Comment la star du Real Madrid pourrait provoquer le départ de Bradley Barcola du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Durant la Coupe du monde, Kylian Mbappé aurait vanté le projet du Real Madrid à Michael Olise, désireux de le suivre chez les Merengue. Pour l’heure, le Bayern Munich n’envisage pas de vendre son attaquant, mais si la situation évoluait à moyen terme, la piste menant à Bradley Barcola (PSG) pourrait être activée.

Ibrahima Konaté ne sera peut-être pas le seul international français à rejoindre Kylian Mbappé durant l’été. Du côté du Real Madrid, la grande priorité se nomme Michael Olise, auteur d’une saison XXL avec le Bayern Munich avant de finir la Coupe du monde en Amérique du Nord comme meilleur passeur. Une compétition durant laquelle le capitaine des Bleus aurait justement mis du sien pour convaincre son coéquipier de le rejoindre.

« Michael Olise a confié à ses coéquipiers de l'équipe de France qu'il aimerait rejoindre le Real Madrid un jour » « Il reste, il reste », avait pourtant lancé Dayot Upamecano concernant Michael Olise au micro de Sky Deutschland début juillet après le succès de l'équipe de France acquis face au Paraguay (1-0). Mais le défenseur du Bayern Munich n’est pas le seul à avoir fait le forcing auprès de l’attaquant si l’on en croit Bild, annonçant cette semaine que Kylian Mbappé avait également incité Michael Olise à signer au Real Madrid. Et à ce petit jeu, c’est bien l’ancienne star du PSG qui serait sortie gagnante, puisque le numéro 11 des Bleus voudrait évoluer chez les Merengue la saison prochaine. « Michael Olise a confié à ses coéquipiers de l'équipe de France qu'il aimerait rejoindre le Real Madrid un jour », a indiqué Christian Falk, journaliste à Bild.

Encore une saison de plus au Bayern Munich ? Mais le Bayern Munich est-il disposé à se séparer de Michael Olise ? Officiellement, le Real Madrid n’a aucune chance de faire plier le mastodonte allemand. « Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent, il peut s’épargner la peine », confiait en juin le président Herbert Hainer, rappelant que son joueur disposait d’un contrat jusqu’en 2029. Mais si Michael Olise refusait de prolonger, la situation deviendrait alarmante pour le Bayern Munich. « Je pense que la grande question qui se pose désormais pour le Bayern Munich et Michael Olise est de savoir si le Français va signer un nouveau contrat en Bavière, estime Christian Falk. Mais si le Bayern décide que le Français doit être vendu l'été prochain, disons pour environ 200 à 250 millions d'euros (aucune offre n'est encore sur la table), alors il y aura matière à discussion. »