Mercato - PSG : La grande annonce faite par Barcola en privé

Pierrick Levallet

Le dossier Bradley Barcola anime le mercato du PSG depuis quelques jours. Cela fait un moment que l’international français est évoqué sur le départ. L’ailier de 23 ans pourrait faire ses valises afin d’obtenir un rôle plus important ailleurs. L’attaquant de l’équipe de France aurait d’ailleurs fait une annonce en privé au club de la capitale avant de s’envoler pour la Coupe du monde 2026.

Depuis un moment maintenant, le dossier Bradley Barcola agite le mercato. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’ailier du PSG n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool sur le marché des transferts. L’international français n’écarte donc pas l’idée d’un départ dès cet été, puisqu’il ne figure pas comme un titulaire indiscutable de Luis Enrique. Le joueur de 23 ans se serait d’ailleurs entretenu avec les Rouge-et-Bleu avant de s’envoler pour la Coupe du monde 2026.

Barcola a déjà fait part de ses intentions au PSG sur le mercato ? D’après les informations de TEAMtalk, Bradley Barcola aurait expliqué aux dirigeants parisiens qu’il souhaitait conserver toutes ses options ouvertes pour son avenir. L’ancien de l’OL serait frustré par son faible temps de jeu lors des demi-finales et de la finale de la Ligue des champions. L’international français commencerait également à en avoir assez d’être derrière Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué dans la hiérarchie en attaque. Un transfert en Premier League, notamment à Liverpool, deviendrait ainsi une sérieuse possibilité pour le joueur du PSG.