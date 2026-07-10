«Tu signes ou tu pars» : Vinicius Jr menacé par le Real Madrid ?

Les chemins de Vinicius Jr et du Real Madrid vont-ils se séparer pendant le mercato qui fermera ses portes le 1er septembre prochain ? C'est plus qu'une simple possibilité puisque ce serait l'un des termes de l'ultimatum lancé par les dirigeants de la Casa Blanca à son entourage. Explications.
Depuis huit ans, le Real Madrid et Vinicius Jr ne font qu'un. Arrivé à ses 18 ans dans la capitale espagnole dans la foulée du départ de Cristiano Ronaldo, le Brésilien porte le numéro 7 de son illustre aîné (meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid et vainqueur de quatre Ligues des champions sous le maillot merengue). Mais toute histoire a une fin. Et il se pourrait qu'on s'approche de celle de Vinicius avec la Casa Blanca.
Vinicius Jr va devoir prolonger au Real Madrid ou il sera vendu
Selon les informations de Graeme Bailey, journaliste de TEAMtalk, les hauts décideurs du Real Madrid, en parallèle de l'élimination du Brésil en 1/8ème de finale de la Coupe du monde 2026, auraient lancé un ultimatum à Vinicius Jr. Il serait hors de question de le laisser entrer dans l'ultime année de son contrat au club merengue, celui-ci prenant fin le 30 juin 2027. C'est pourquoi Vinicius se trouverait dans l'obligation d'accepter la proposition de contrat du Real Madrid ou il finirait par être placé sur la liste des transferts.
Vinicius Jr approché par cinq clubs de Premier League
Toujours d'après le journaliste anglais, cinq clubs de Premier League seraient déjà venus aux renseignements pour un éventuel transfert de Vinicius Jr : Arsenal, Manchester United et City, Chelsea et Liverpool. Par le biais d'intermédiaires travaillant pour chacun de ces clubs, les représentants de l'attaquant du Real Madrid auraient fait part du fait que Vinicius Jr se verrait bien jouer dans l'élite du football anglais. Au cas où la porte du Real Madrid venait à s'ouvrir pour un transfert, Arsenal et le reste des clubs cités auraient déjà prévenus le clan Vinicius : des offres tomberaient.