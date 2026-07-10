«Tu signes ou tu pars» : Vinicius Jr menacé par le Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les chemins de Vinicius Jr et du Real Madrid vont-ils se séparer pendant le mercato qui fermera ses portes le 1er septembre prochain ? C'est plus qu'une simple possibilité puisque ce serait l'un des termes de l'ultimatum lancé par les dirigeants de la Casa Blanca à son entourage. Explications.

Depuis huit ans, le Real Madrid et Vinicius Jr ne font qu'un. Arrivé à ses 18 ans dans la capitale espagnole dans la foulée du départ de Cristiano Ronaldo, le Brésilien porte le numéro 7 de son illustre aîné (meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid et vainqueur de quatre Ligues des champions sous le maillot merengue). Mais toute histoire a une fin. Et il se pourrait qu'on s'approche de celle de Vinicius avec la Casa Blanca.

Vinicius Jr va devoir prolonger au Real Madrid ou il sera vendu Selon les informations de Graeme Bailey, journaliste de TEAMtalk, les hauts décideurs du Real Madrid, en parallèle de l'élimination du Brésil en 1/8ème de finale de la Coupe du monde 2026, auraient lancé un ultimatum à Vinicius Jr. Il serait hors de question de le laisser entrer dans l'ultime année de son contrat au club merengue, celui-ci prenant fin le 30 juin 2027. C'est pourquoi Vinicius se trouverait dans l'obligation d'accepter la proposition de contrat du Real Madrid ou il finirait par être placé sur la liste des transferts.