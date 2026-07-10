«La plus grande équipe du monde» : Un joueur du Brésil prêt à signer au Real Madrid après l'élimination en Coupe du monde

Amadou Diawara

Convoqué par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du Monde 2026, Fabinho n'a pas pu éviter l'élimination du Brésil en huitième de finale. En fin de contrat avec Al-Ittihad depuis le 1er juillet, le milieu de terrain de 32 ans a lancé un appel du pied au Real Madrid.

Alors que le Brésil a validé son ticket pour la Coupe du Monde 2026, Carlo Ancelotti a convoqué 26 joueurs pour disputer la compétition. Ayant fait forte impression avec Al Ittihad ces derniers mois, Fabinho faisait partie de la liste de son sélectionneur.

«Qui ne voudrait pas jouer au Real Madrid ?» Tombé dans le groupe C lors du tirage au sort, le Brésil s'est frotté au Maroc, à Haïti et à l'Ecosse durant le premier tour. Avec deux victoires et un résultat nul au compteur, la Seleção a terminé en tête de sa poule avec 7 points (+6), devant le Maroc (7 unités, + 3), l'Ecosse (3, -3) et Haïti (0, -6). Qualifiée pour la phase à éliminations directes de la Coupe du Monde, la bande à Marquinhos a battu le Japon en 16ème de finale, avant de s'incliner face à la Norvège au tour suivant.