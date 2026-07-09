Kylian Mbappé : La grande prédiction d’Eden Hazard pour cette Coupe du monde 2026

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement, Lionel Messi domine le classement des meilleurs buteurs de cette Coupe du monde avec huit réalisations sous le maillot de l’Argentine, soit une de moins que Kylian Mbappé avec l’équipe de France. Interrogé par le quotidien Marca avant les quarts de finale, Eden Hazard estime que l’attaquant du Real Madrid va finir par prendre les devants.

La France et le Maroc se retrouvent ce jeudi soir pour un remake de la Coupe du monde 2022. Cette fois-ci, c’est en quart de finale que les deux pays vont s’affronter, quatre ans après leur dernière confrontation qui avait tourné en faveur des Bleus. Didier Deschamps peut compter sur un Kylian Mbappé en très grande forme pour ce choc, le capitaine des Bleus ayant marqué sept buts depuis le début de la compétition, soit autant qu’Erling Haaland et un de moins que Lionel Messi. Pour Eden Hazard, le Français est bien parti pour dominer le classement.

Hazard voit Mbappé finir meilleur buteur « On verra bien qui remportera la Coupe du monde. Il y a encore beaucoup de candidats au Soulier d'or. Personnellement, je préfère un joueur qui divertit, qui dribble et qui s'amuse… Mais lors de cette Coupe du monde, je suis convaincu que Mbappé terminera meilleur buteur », affirme l’ancien international belge, interrogé par Marca.