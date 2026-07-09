Kylian Mbappé : La grande prédiction d’Eden Hazard pour cette Coupe du monde 2026

Actuellement, Lionel Messi domine le classement des meilleurs buteurs de cette Coupe du monde avec huit réalisations sous le maillot de l’Argentine, soit une de moins que Kylian Mbappé avec l’équipe de France. Interrogé par le quotidien Marca avant les quarts de finale, Eden Hazard estime que l’attaquant du Real Madrid va finir par prendre les devants.
La France et le Maroc se retrouvent ce jeudi soir pour un remake de la Coupe du monde 2022. Cette fois-ci, c’est en quart de finale que les deux pays vont s’affronter, quatre ans après leur dernière confrontation qui avait tourné en faveur des Bleus. Didier Deschamps peut compter sur un Kylian Mbappé en très grande forme pour ce choc, le capitaine des Bleus ayant marqué sept buts depuis le début de la compétition, soit autant qu’Erling Haaland et un de moins que Lionel Messi. Pour Eden Hazard, le Français est bien parti pour dominer le classement.
Hazard voit Mbappé finir meilleur buteur
« On verra bien qui remportera la Coupe du monde. Il y a encore beaucoup de candidats au Soulier d'or. Personnellement, je préfère un joueur qui divertit, qui dribble et qui s'amuse… Mais lors de cette Coupe du monde, je suis convaincu que Mbappé terminera meilleur buteur », affirme l’ancien international belge, interrogé par Marca.
« J’espère que la Belgique ira en finale »
La Belgique affrontera quant à elle l’Espagne ce vendredi soir (21h). Eden Hazard ne cache pas son rêve de voir son pays décrocher le Graal, et obtenir sa revanche sur les Bleus. « Bien sûr que j’espère que la Belgique ira en finale ! Pourquoi ne pas rejouer contre la France ? Ça pourrait être un super match, confie-t-il. Ça ne sera pas facile, mais j’espère qu’ils pourront atteindre la finale et peut-être même remporter la Coupe du monde. Et sinon, je pense que l’Espagne ira aussi loin, on verra bien. » En cas de victoire dans leur match, la France et la Belgique se retrouveraient en demi-finale, comme en 2018 (victoire 1-0 des Bleus).