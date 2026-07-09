Coupe du monde 2026 : «C’est la seule équipe capable de les battre», la prédiction surprise d’Arsène Wenger avant France/Maroc

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C’est l’heure de vérité pour cette Coupe du monde 2028. Elles ne sont plus que huit. Huit sélections susceptibles de poser leurs mains sur le Saint-Graal le 19 juillet prochain au MetLife Stadium. L’équipe de France veut en être, mais pour ce faire, il faudra éliminer le Maroc et surtout en cas de qualification l’Espagne qui est la seule équipe capable de battre les Bleus selon Arsène Wenger.

Près de quatre ans après leur rencontre en demi-finale de Coupe du monde au Qatar (2-0), l’équipe de France et le Maroc se retrouvent ce jeudi soir à Boston pour le quart de finale de cette édition 2026 sur le sol américain. Comme pour chaque match à élimination directe, ça passe ou ça casse pour les Bleus. Mais du point de vue d’Arsène Wenger, ex-coach d’Arsenal et actuel directeur du développement de la FIFA, une seule et unique sélection a les atouts requis pour briser le rêve de Coupe du monde de l’équipe de Didier Deschamps : l’Espagne.

«La France gagnera la Coupe du monde» Invité à s’exprimer sur les huit équipes restantes de cette Coupe du monde 2026 sur le podcast de Toni Kroos et de son frère : Einfach mal Luppen, Arsène Wenger a commencé par souligner les failles des sélections asiatiques face à la supériorité athlétique des Français et des équipes européennes. « La France gagnera la Coupe du monde. Je sais que vous allez dire que c’est parce que je suis Français. Mais quand vous analysez un peu la compétition, aujourd’hui le train avance à une certaine vitesse. Et il faut être capable de monter à bord du train. Les sélections asiatiques ont toutes pris la porte parce qu’elles ne pouvaient pas suivre le rythme et l’intensité des matchs. Et elles n’avaient pas assez d’atouts techniques pour lutter ».