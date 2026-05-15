PSG - «On s'est dit : "c'est qui ce gars?"» : Matvey Safonov a choqué tout le monde !

Recruté pour 20M€ en provenance de Krasnodar en 2024, Matvey Safonov a débarqué au PSG à la surprise générale. Daniel Riolo reconnaît d'ailleurs avoir été surpris par ce transfert mais reconnaît aujourd'hui que le portier russe a totalement inversé la tendance grâce à ses prestations.
En 2024, le PSG avait lancé son mercato en recrutant Matvey Safonov pour environ 20M€. Un transfert surprenant compte tenu du fait que le portier russe était totalement inconnu du grand public et que les Parisiens ne semblaient pas en quête d'un nouveau gardien. Finalement, Safonov aura fini par s'imposer au PSG où il est désormais titulaire, ce qui surprend toujours Daniel Riolo.
Riolo n'en revient pas pour Safonov
« Safonov ? C’est sûr qu’à force de s'être dit "c'est qui ce gars, c'est une pompe"... Quand il est arrivé, on s'était demandé pourquoi il était arrivé et pourquoi il avait coûté si cher. Quand il est lancé la première fois contre le Bayern Munich, c’était terrible. Et là on s’était dit "alors si c’est lui la doublure...". Et aujourd’hui - dans un style étonnant, son physique est tout fin, d’habitude, les gardiens ont un physique imposant - il est clairement efficace », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.
«Quand il est arrivé, on s'était demandé pourquoi il avait coûté si cher»
D'ailleurs, après la victoire contre le RC Lens (2-0), Luis Enrique a encensé son gardien de but. « Il a été incroyable aujourd'hui. Je pense que Lens a mérité un meilleur résultat que celiu-ci, mais c'est le football. Je me rappelle encore du match qu'on a perdu en Coupe de France contre Paris FC (0-1), on a créé 80 occasions de but et on a perdu le match. C'est le football qui est comme ça. Aujourd'hui, on a dû défendre plus de temps que d'habitude, mais si tu veux gagner des trophées, il faut savoir dominer l'aspect offensif et aussi le défensif. L'équipe a montré aujourd'hui la mentalité qu'il faut pour gagner ce match », a confié l'entraîneur du PSG en conférence de presse.