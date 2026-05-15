PSG - «On s'est dit : "c'est qui ce gars?"» : Matvey Safonov a choqué tout le monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 20M€ en provenance de Krasnodar en 2024, Matvey Safonov a débarqué au PSG à la surprise générale. Daniel Riolo reconnaît d'ailleurs avoir été surpris par ce transfert mais reconnaît aujourd'hui que le portier russe a totalement inversé la tendance grâce à ses prestations.

En 2024, le PSG avait lancé son mercato en recrutant Matvey Safonov pour environ 20M€. Un transfert surprenant compte tenu du fait que le portier russe était totalement inconnu du grand public et que les Parisiens ne semblaient pas en quête d'un nouveau gardien. Finalement, Safonov aura fini par s'imposer au PSG où il est désormais titulaire, ce qui surprend toujours Daniel Riolo.

Riolo n'en revient pas pour Safonov « Safonov ? C’est sûr qu’à force de s'être dit "c'est qui ce gars, c'est une pompe"... Quand il est arrivé, on s'était demandé pourquoi il était arrivé et pourquoi il avait coûté si cher. Quand il est lancé la première fois contre le Bayern Munich, c’était terrible. Et là on s’était dit "alors si c’est lui la doublure...". Et aujourd’hui - dans un style étonnant, son physique est tout fin, d’habitude, les gardiens ont un physique imposant - il est clairement efficace », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.