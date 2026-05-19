Mercato - Le PSG ou Arsenal : Que doit faire Bradley Barcola cet été ?

La rédaction

Et si l’aventure de Bradley Barcola au PSG touchait bientôt à sa fin ? Si le club de la capitale espère prolonger le contrat de l’international français, les dirigeants parisiens ne fermeraient pas non plus la porte à un départ. L’ailier de 23 ans serait notamment sur les tablettes d’Arsenal. Mais que doit-il faire cet été pour la suite de sa carrière ? C’est notre sondage du jour !

Arrivé lors de l’été 2023, Bradley Barcola a franchi un cap au PSG. L’international français ne fait pas figure de titulaire indiscutable dans l’équipe de Luis Enrique, mais il reste malgré tout un joueur important. Son contrat expire en juin 2028, et le club de la capitale n’exclut pas une prolongation. Mais un départ n’est pas non plus à écarter.

Bradley Barcola dans le viseur d'Arsenal ! Le10Sport.com vous a en effet révélé en exclusivité que le PSG ne fermait pas la porte à un transfert de Bradley Barcola cet été. L’ailier de 23 ans pourrait prétendre à un rôle plus important dans un autre club. L’ancien de l’OL serait notamment dans le viseur d’Arsenal. Alors que la finale de la Ligue des champions approche, les Gunners prépareraient déjà leur mercato et verraient la venue du joueur parisien d’un bon œil.