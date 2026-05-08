Scandale «honteux» au Real Madrid : Luis Figo intervient et pousse un coup de gueule !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi, une bagarre impliquant Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde aurait éclaté au Real Madrid. La situation est très tendue en interne au sein du club merengue. Légende à Madrid, Luis Figo s’est exprimé sur la situation actuelle, et n’a pas mâché ses mots. Le Ballon d’Or 2000 a dénoncé une véritable crise honteuse à Madrid.

Le Real Madrid au plus mal. La situation interne dans la capitale espagnole est critique alors que ce jeudi, MARCA a révélé qu’une bagarre avait eu lieu entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. En plus de cela, le vestiaire madrilène semble totalement fracturé, avec des clans qui se sont désormais formés. Face à une telle situation, Luis Figo, ancienne gloire du Real, a décidé d’intervenir en dénonçant l’attitude des joueurs en interne.

« Ce qui se passe au Real Madrid en ce moment est honteux, totalement inacceptable » « Ce qui se passe au Real Madrid en ce moment est honteux, totalement inacceptable et profondément peu professionnel. Des coéquipiers qui se poussent et s’agressent sur le terrain d’entraînement, comme l’affrontement brutal entre Valverde et Tchouaméni hier qui a dû être interrompu et qui s’est prolongé dans le vestiaire, ou Rüdiger qui a giflé Carreras il y a quelques semaines — ce ne sont pas les standards d’un club comme le Real Madrid. Ce n’est plus une question de frustrations isolées après une saison difficile ; le problème est devenu profondément enraciné dans l’équipe. Quand des joueurs qui sont censés être des frères d’armes cessent de se parler, refusent de discuter avec l’entraîneur et se retournent contre leurs propres coéquipiers, cela révèle un effondrement total du respect et de l’unité », a ainsi confié le Ballon d’Or 2000 devant la presse espagnole.