Scandale «honteux» au Real Madrid : Luis Figo intervient et pousse un coup de gueule !

Ce jeudi, une bagarre impliquant Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde aurait éclaté au Real Madrid. La situation est très tendue en interne au sein du club merengue. Légende à Madrid, Luis Figo s’est exprimé sur la situation actuelle, et n’a pas mâché ses mots. Le Ballon d’Or 2000 a dénoncé une véritable crise honteuse à Madrid.
Le Real Madrid au plus mal. La situation interne dans la capitale espagnole est critique alors que ce jeudi, MARCA a révélé qu’une bagarre avait eu lieu entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. En plus de cela, le vestiaire madrilène semble totalement fracturé, avec des clans qui se sont désormais formés. Face à une telle situation, Luis Figo, ancienne gloire du Real, a décidé d’intervenir en dénonçant l’attitude des joueurs en interne.
« Ce qui se passe au Real Madrid en ce moment est honteux, totalement inacceptable »
« Ce qui se passe au Real Madrid en ce moment est honteux, totalement inacceptable et profondément peu professionnel. Des coéquipiers qui se poussent et s’agressent sur le terrain d’entraînement, comme l’affrontement brutal entre Valverde et Tchouaméni hier qui a dû être interrompu et qui s’est prolongé dans le vestiaire, ou Rüdiger qui a giflé Carreras il y a quelques semaines — ce ne sont pas les standards d’un club comme le Real Madrid. Ce n’est plus une question de frustrations isolées après une saison difficile ; le problème est devenu profondément enraciné dans l’équipe. Quand des joueurs qui sont censés être des frères d’armes cessent de se parler, refusent de discuter avec l’entraîneur et se retournent contre leurs propres coéquipiers, cela révèle un effondrement total du respect et de l’unité », a ainsi confié le Ballon d’Or 2000 devant la presse espagnole.
« Les légendes de ce club se sont battues ensemble dans les bons et les mauvais moments »
« Ce genre de comportement est intolérable au plus haut niveau. Si le club n’est pas extrêmement prudent et décisif en ce moment, cela mènera à une division encore plus profonde, érodera l’état d’esprit victorieux qui définit Madrid, et rendra la récupération presque impossible. Les légendes de ce club se sont battues ensemble dans les bons et les mauvais moments — pas les unes contre les autres comme cela. Il est temps d’assumer ses responsabilités et de revenir au professionnalisme », conclut la légende portugaise.