Tchouaméni, les révélations confidentielles sur sa bagarre avec Valverde : «Je n’ai pas mis de coup de poing»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Coup de tonnerre du côté du Real Madrid ! Ce jeudi, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde se seraient violemment battus au cours de l’entraînement. Ce ne serait pas la première fois cette saison que de fortes tensions éclatent entre le Français et l’Uruguayen qui ne se supporteraient plus. En privé, le numéro 14 madrilène a lâché des révélations exclusives sur cette sombre affaire.

Un vestiaire fracturé du côté du Real Madrid. Ce jeudi, MARCA a lâché une véritable bombe en révélant qu’une grosse bagarre aurait éclaté au sein du vestiaire madrilène durant la session d’entraînement du jour à Valdebebas. Selon le quotidien madrilène, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, en mauvais termes ces derniers temps, se seraient assénés des coups de poing. Alors que l’Uruguayen aurait refusé de serrer la main du Français et que ce dernier a appuyé ses tacles sur la séance, une rixe aurait éclaté au retour des joueurs dans le vestiaire.

Tchouaméni nie avoir frappé Valverde La presse a même indiqué que Federico Valverde, vice-capitaine du Real Madrid, a été blessé dans cette bagarre, et a été transporté au sein de l’hôpital le plus proche. Cependant, dans la soirée, Aqababe, influenceur français spécialisé dans les révélations en tout genre, a dévoilé des clichés montrant sa conversation avec Aurélien Tchouaméni dans la soirée. L’international Français concède que quelque chose s’est passée entre les deux hommes, mais nie complètement avoir frappé qui que ce soit.