Real Madrid : Clash entre des stars, une «guerre de gang» est annoncée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le vestiaire du Real Madrid à feu et à sang. Alors que ce jeudi, une bagarre aurait éclaté entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, rien ne semble aller dans la capitale espagnole. D’après la presse ibérique, une véritable guerre existe en interne, et chez les joueurs, une « guerre de gang » serait observable. Explications.

Le Real Madrid n’a jamais semblé aussi mal. Alors que sur le plan sportif, le club madrilène se dirige vers une saison blanche, dans le vestiaire, c’est la guerre. Ce jeudi, MARCA a lâché une véritable bombe en révélant qu’Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde se seraient battus à la fin de la séance d’entraînement. De son côté, Mundo Deportivo indique que certains joueurs sont très énervés à l’encontre de Vinicius Jr, accusé de dévoiler des informations à Alvaro Arbeloa sur l’état du vestiaire…

La COPE décrit la situation chaotique au Real Madrid Ce vendredi, au tour de la COPE de faire un point sur la situation au Real Madrid. Selon le média, la situation en interne est catastrophique ! Une véritable guerre serait en cours entre les joueurs, alors qu’au cours des derniers mois, des clans se sont formés parmi les joueurs du club merengue. Plus aucune unité n’est présente dans le vestiaire, et la situation décrite par la COPE serait similaire à une « guerre de gangs ».