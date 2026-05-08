Real Madrid : Clash entre des stars, une «guerre de gang» est annoncée !

Le vestiaire du Real Madrid à feu et à sang. Alors que ce jeudi, une bagarre aurait éclaté entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, rien ne semble aller dans la capitale espagnole. D’après la presse ibérique, une véritable guerre existe en interne, et chez les joueurs, une « guerre de gang » serait observable. Explications.
Le Real Madrid n’a jamais semblé aussi mal. Alors que sur le plan sportif, le club madrilène se dirige vers une saison blanche, dans le vestiaire, c’est la guerre. Ce jeudi, MARCA a lâché une véritable bombe en révélant qu’Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde se seraient battus à la fin de la séance d’entraînement. De son côté, Mundo Deportivo indique que certains joueurs sont très énervés à l’encontre de Vinicius Jr, accusé de dévoiler des informations à Alvaro Arbeloa sur l’état du vestiaire…
La COPE décrit la situation chaotique au Real Madrid
Ce vendredi, au tour de la COPE de faire un point sur la situation au Real Madrid. Selon le média, la situation en interne est catastrophique ! Une véritable guerre serait en cours entre les joueurs, alors qu’au cours des derniers mois, des clans se sont formés parmi les joueurs du club merengue. Plus aucune unité n’est présente dans le vestiaire, et la situation décrite par la COPE serait similaire à une « guerre de gangs ».
Des décisions importantes vont être prises
Le cauchemar semble donc se poursuivre au Real Madrid, qui va rapidement chercher un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Si les noms de José Mourinho ou encore de Jürgen Klopp ont été évoqués ces dernières semaines, nul doute que Florentino Perez va devoir s’attacher les services d’un entraîneur à poigne, capable de récupérer et de rassembler ce vestiaire madrilène, qui semble donc plus que jamais en ruines ! Le mercato estival devra également permettre au Real Madrid de renouveler son équipe qui ne parvient plus à gagner quoi que ce soit…