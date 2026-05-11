Bagarre entre Tchouaméni et Valverde : La décision du Real Madrid confirmée pour son mercato !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La semaine dernière, une bagarre a éclaté entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni au Real Madrid, obligeant l'Uruguayen à partir à l'hôpital. Dans une saison sportivement très mitigée, le club espagnol n'avait pas besoin de cette polémique qui pourrait rebattre totalement les cartes concernant le mercato. Leur intention n'est pas de partir du club.

A l'approche du mercato estival, de nombreuses interrogations émergent quant au choix que le Real Madrid va devoir faire après l'incident entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Les deux joueurs, qui ont pris la parole sur les réseaux sociaux après l'incident, ne veulent pas quitter le club et veulent repartir du bon pied.

Le Real Madrid secoué par une bagarre Alors que les tensions dans le vestiaire font parler cette saison, le Real Madrid doit trouver des solutions pour retrouver de la confiance en vue de la prochaine saison. Les polémiques n'arrangent pas les affaires des dirigeants qui doivent trancher pour le mercato d'Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Les deux joueurs n'ont pas envie de partir. « Avec son message après son incident avec Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni a envoyé un message pour l’avenir en disant qu’il voulait redonner au Real Madrid la place qu’il mérite. Il dit publiquement ‘je serai encore là’. Manchester United suit sa situation de près. Mais pour le moment, Manchester United ne fait aucun effort parce que le Real Madrid n’ouvre pas les portes. Si jamais les deux parties décident de se séparer, Tchouaméni serait une cible de rêve pour Manchester United. Mais pour le moment, c’est tout. Tchouaméni envoie des messages pour dire qu’il veut rester au Real Madrid. Il en va de même pour Federico Valverde. Son intention est de continuer au Real Madrid. Federico Valverde veut rester, il aime le Real Madrid et veut changer les choses autour de lui après cet incident négatif » dévoile Fabrizio Romano sur YouTube.