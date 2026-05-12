Officiel : Le PSG fait une annonce qui va régaler les supporters pour la finale de Ligue des Champions contre Arsenal !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG ouvre les portes du Parc des Princes aux supporters qui n’auront pas l’occasion d’aller à Budapest le 30 mai prochain pour la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. L’an dernier, le club de la capitale avait fait de même pour le match face à l’Inter.

Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le Paris Saint-Germain va avoir l’occasion de défendre son titre face à Arsenal le 30 mai prochain à Budapest. Et pour l’occasion, le club de la capitale a réservé un rendez-vous particulier à ses supporters qui leur rappellera un grand souvenir…

Un nouveau rassemblement prévu au Parc des Princes Comme l’année dernière, le PSG va retransmettre la finale de la Ligue des champions au Parc des Princes. « Lieu emblématique du Club et théâtre des plus grandes émotions parisiennes, le Parc des Princes vibrera une nouvelle fois au rythme d’une soirée d’anthologie. La saison passée, ce rendez-vous inédit avait marqué les esprits par son atmosphère mémorable, la communion entre le Club et ses supporters et l’intensité vécue collectivement avec une programmation musicale et artistique de premier plan, a indiqué le PSG sur son site. À l’occasion de cette deuxième finale consécutive de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain souhaite à nouveau offrir aux supporters du Club l’opportunité rare de vivre ce moment historique au cœur du Parc des Princes, dans des conditions uniques et dans l’esprit des grandes soirées européennes. » Les informations autour de l’événement seront divulguées ce jeudi par le Paris Saint-Germain. Une alerte billetterie est déjà proposée aux supporters intéressés par l’événement, qui avait réussi à Ousmane Dembélé et ses coéquipiers le 31 mai 2025.