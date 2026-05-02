Luis Enrique change tout au PSG et appelle cinq nouveaux joueurs !

Pierrick Levallet

Après avoir battu le Bayern Munich à l’aller en Ligue des champions (5-4), le PSG reçoit le FC Lorient ce samedi en Ligue 1. Et à cette occasion, Luis Enrique a décidé de tout changer. Le coach espagnol a laissé plusieurs joueurs au repos et a fait appel à cinq titis parisiens.

Luis Enrique a réservé une grosse surprise ce samedi. Après la victoire contre le Bayern Munich lors de la phase aller des demi-finales de la Ligue des champions (5-4), le PSG reçoit le FC Lorient au Parc des Princes en Ligue 1. Le coach espagnol a alors cherché à ménager certains joueurs, notamment en vue du choc retour en Bavière mercredi prochain. Résultat : quelques cadres sont absents du groupe et cinq titis parisiens ont fait leur entrer.

Luis Enrique fait appel à cinq titis parisiens pour faire souffler certains joueurs Comme le PSG l’a révélé, Lucas Chevalier et Matvey Safonov ne seront pas présents sur la feuille de match. Le premier est blessé et le second est laissé au repos. Luis Enrique a également décidé de faire l’impasse sur Illya Zabarnyi, Nuno Mendes, Vitinha ou encore Gonçalo Ramos. Achraf Hakimi et Quentin Ndjantou, blessés, manquent aussi à l’appel. Pour les remplacer, l’entraîneur du PSG a décidé de miser sur Arthur Vignaud (18 ans, gardien), Bilal Laurendon (20 ans, gardien), Samba Coulibaly (18 ans, défenseur), Thomas Cordier (20 ans, défenseur) et Pierre Mounguengue (18 ans, attaquant).