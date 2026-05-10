Warren Zaïre-Emery : Le PSG révèle son plan pour l’avenir de son crack

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 20 ans, Warren Zaïre-Emery est aujourd’hui l’un des emblèmes du PSG. Irréprochable sur le terrain, que ce soit comme milieu de terrain et même comme latéral droit, l’international français est issu du centre de formation du club de la capitale. Un visage que Nasser Al-Khelaïfi n’a clairement pas l’intention de voir partir de sitôt et voilà que le président du PSG a fait une grande annonce à propos de l’avenir de Zaïre-Emery.

Cela fait maintenant plusieurs années que le centre de formation du PSG est l’un des plus performants en France et en Europe. Warren Zaïre-Emery est d’ailleurs l’un des exemples de cette réussite. A 20 ans, l’international français dispose aujourd’hui d’une place de choix dans l’équipe de Luis Enrique, ayant réussi à montrer toute son importante au milieu de terrain et même comme latéral droit pour remplacer Achraf Hakimi. Sous contrat jusqu’en 2029 avec le PSG, Warren Zaïre-Emery ne devrait pas partir de sitôt, d’autant que Nasser Al-Khelaïfi a une idée en tête avec WZE.

« On veut avoir quelqu’un qui a l’ADN du club, c’est très important » Lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich, Warren Zaïre-Emery a dépanné comme arrière droit en l’absence d’Achraf Hakimi. Et face à Luis Diaz, le Français a impressionné. Après la rencontre, sur CBS, Thierry Henry a d’ailleurs échangé avec Nasser Al-Khelaïfi à propos de Zaïre-Emery. « Avoir quelqu’un de local, qui est du centre de formation, je sais que c’est aussi important pour vous », a dit le champion du monde 98. Ce à quoi le président du PSG a répondu : « Bien sûr, c’est ce qu’on veut, avoir un autre Steven Gerrard dans notre club. On veut avoir quelqu’un qui a l’ADN du club, c’est très important ».