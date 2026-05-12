Nouvel entraîneur au Real Madrid : Un ancien du FC Barcelone ne l'exclut pas !

Axel Cornic

L’échec Xabi Alonso n’est pas encore digéré au Real Madrid, où son remplaçant Alvaro Arbeloa devrait également prendre la porte. Et le casting est lancé pour trouver l’homme capable de redémarrer la machine, puisque le club madrilène n’a plus remporté le moindre titre majeur depuis l’été 2024.

Ça ne marche plus. Il y a encore quelques années, le Real Madrid faisait des orgies de trophées, raflant tout sur son passage. Mais tout a changé depuis l’été 2024, puisque les supporters madrilènes n’ont plus rien à se mettre sous la dent. Et si la première fois c’est passé, hors de question d’accepter une deuxième saison blanche.

Qui pour entrainer le Real Madrid ? Ainsi, la presse espagnole annonce une énorme révolution au sein du Real Madrid, avec personne qui ne semble être à l’abri. C'est même le cas des stars de l’équipe comme Vinicius Jr, Jude Belingham et Kylian Mbappé ! Pour ce dernier, une pétition a d’ailleurs été publié sur internet pour réclamer son départ, puisque la pénurie madrilène coïncide avec son arrivée en provenance du PSG il y a presque deux ans. Mais le gros dossier du moment est surtout celui de l’entraineur, puisqu’Alvaro Arbeloa ne devrait pas rester en poste.