Mercato : Un départ du Real Madrid pour Tchouameni ? Un grand club anglais veut le recruter cet été !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Revenu à son meilleur niveau ces dernières semaines avec le Real Madrid, Aurélien Tchouameni a attiré l’attention d’un grand club anglais. Alors que le départ de Casemiro a déjà été officialisé, Manchester United est à la recherche de son remplaçant et a notamment coché le nom de l’international français, à qui il reste deux ans de contrat.

Quatre ans après son départ du Real Madrid, et si Casemiro (34 ans) était de nouveau remplacé par Aurélien Tchouameni (26 ans) ? À l’été 2022, l’international brésilien (84 sélections) partait de la Casa Blanca pour rejoindre Manchester United, qu’il est sur le point de quitter. Au mois de janvier dernier, les deux parties ont officialisé leur séparation à la fin de la saison et les Red Devils vont donc devoir le remplacer cet été.

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Manchester United veut Tchouameni pour remplacer Casemiro En ce sens, The Telegraph fait savoir qu’Aurélien Tchouameni figure en bonne place sur la liste des dirigeants mancuniens. Manchester United s’intéressait également à Elliot Anderson (23 ans, Nottingham Forest), qui semble plutôt se diriger vers Manchester City. Si la piste menant à Sandro Tonali (25 ans, Newcastle) a également été explorée, les chances qu’elle se concrétise s’amenuisent. Adam Wharton (22 ans, Crystal Palace) a lui aussi été observé, mais son profil est jugé trop proche de celui de Kobbie Mainoo (21 ans). Dans l’idéal, Manchester United aimerait s’attacher les services de deux nouveaux milieux de terrain, voire trois en cas de départ de Manuel Ugarte (25 ans), décevant depuis son arrivée en provenance du PSG à l’été 2024.