PSG - Finale de la Ligue des Champions : Emmanuel Grégoire, le maire de Paris, annonce le verdict pour la fan-zone !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux d’installer une fan-zone pour la finale de la Ligue des champions opposant le PSG à Arsenal le 30 mai prochain, Emmanuel Grégoire doit finalement revenir sur sa position. Ce lundi, le maire de Paris a fait marche arrière et justifié sa décision.

Vainqueur de la double opposition contre le Bayern Munich (5-4, 1-1), le PSG va avoir l’occasion de défendre son titre le 30 mai prochain à Budapest face à Arsenal. Si quelques milliers de chanceux auront la chance d’assister au match depuis les tribunes, les autres supporters vont devoir opter pour une option différente. Envisagée dans un premier temps, l’idée d’une fan-zone est finalement écartée par Emmanuel Grégoire, maire de Paris.

Pas de fan-zone pour la finale du PSG En raison du nombre important d’événements prévus à la même date, dont les concerts de la chanteuse Aya Nakamura au Stade de France, du rappeur Damso à La Défense Arena et de Bouss à l’Accor Arena, mais aussi le tournoi de Roland-Garros qui se tient comme chaque année du côté de la Porte d’Auteuil, il n’y aura finalement pas de rassemblement de supporters du PSG prévu par la Mairie contrairement au souhait initial d’Emmanuel Grégoire.