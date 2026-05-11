PSG - Finale de la Ligue des Champions : Emmanuel Grégoire, le maire de Paris, annonce le verdict pour la fan-zone !

Désireux d’installer une fan-zone pour la finale de la Ligue des champions opposant le PSG à Arsenal le 30 mai prochain, Emmanuel Grégoire doit finalement revenir sur sa position. Ce lundi, le maire de Paris a fait marche arrière et justifié sa décision.
Vainqueur de la double opposition contre le Bayern Munich (5-4, 1-1), le PSG va avoir l’occasion de défendre son titre le 30 mai prochain à Budapest face à Arsenal. Si quelques milliers de chanceux auront la chance d’assister au match depuis les tribunes, les autres supporters vont devoir opter pour une option différente. Envisagée dans un premier temps, l’idée d’une fan-zone est finalement écartée par Emmanuel Grégoire, maire de Paris.
Pas de fan-zone pour la finale du PSG
En raison du nombre important d’événements prévus à la même date, dont les concerts de la chanteuse Aya Nakamura au Stade de France, du rappeur Damso à La Défense Arena et de Bouss à l’Accor Arena, mais aussi le tournoi de Roland-Garros qui se tient comme chaque année du côté de la Porte d’Auteuil, il n’y aura finalement pas de rassemblement de supporters du PSG prévu par la Mairie contrairement au souhait initial d’Emmanuel Grégoire.
« Il y a une concentration d’événements quasi unique dans l’histoire à un tel moment »
« J’ai entendu évidemment les réserves de la préfecture de police, je sais que ce sont celles aussi du ministre de l’Intérieur, a confié le locataire de l'Hôtel de Ville en marge d’une conférence de presse qui se tenait ce lundi 11 mai. La raison m’oblige à les entendre. Parce que dans ce week-end-là, il y a une concentration d’événements quasi unique dans l’histoire à un tel moment. On a 80 000 personnes au stade de France, 40 000 personnes à La Défense Arena, 15 000 ou 16 000 à Bercy (Accor Arena), probablement évidemment le Parc des Princes qui sera ouvert. Nous avons un match du Stade français à Jean-Bouin. Pour moi ce qui compte le plus, c’est la sécurité des Parisiens et des spectateurs, je suis obligé de convenir que la concentration d’événements rend difficile la mobilisation (des forces de sécurité, simultanément) sur ces événements en même temps. »