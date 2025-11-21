OM : Longoria menacé de mort, il balance toute la vérité !

On s’en souvient, en 2023, l’OM a traversé une violente crise, qui a notamment abouti à la démission de Marcelino, alors entraîneur du club phocéen. Tout est parti d’une réunion avec les groupes de supporters qui a viré au clash. C’est alors que Pablo Longoria aurait été menacé de mort. Une version démentie par Rachid Zeroual, président des South Winners.
Ça a été le feu à l’OM en septembre 2023. La situation a dégénéré lors d’une réunion entre la direction du club phocéen et les groupes de supporters. Alors que ça a eu pour conséquence la démission de Marcelino, Pablo Longoria avait été particulièrement marqué par cet événement. « Ce n'est pas normal qu'un dirigeant de football soit menacé. Qu'il soit critiqué oui, on est payé pour ça. Mais menacé. Il y a eu des insinuations par rapport à ma famille. Tous ces mouvements sont basés sur le fait de faire peur."Si tu fais ça, on va te calomnier, on va sortir un dossier sur toi" : vous savez combien de fois je l'ai vécu ces derniers mois ? Beaucoup », avait révélé le président de l’OM.
« En 2023, je me dispute avec Longoria »
Pablo Longoria a-t-il réellement été menacé de mort lors de cette réunion avec les groupes de supporters de l’OM ? Pointé du doigt à l’époque, Rachid Zeroual, président des South Winners, est revenu sur cette polémique. Invité du podcast Ils font Marseille, il a assuré : « En 2023, je me dispute avec Longoria. Non, je n’ai jamais tenu des propos où j’aurais laissé transpirer une haine, où je l’aurais menacé de mort ».
« Je lui ai fait des reproches car… »
« C’est totalement faux. Je lui ai fait des reproches car je lui ai dit tu nous as trahis, tu nous a monté une équipe fantomatique », a poursuivi Rachid Zeroual.