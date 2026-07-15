Top 14 : Canal + fait craquer les supporters du Stade Toulousain !

Diffuseur historique du Top 14, Canal + a présenté son XV type de la saison aux internautes, loin d’être convaincus par les choix de la chaîne cryptée. Malgré la domination du Stade Toulousain, un seul joueur d’Ugo Mola figure dans l’équipe en la personne de Jack Willis.
Après la fin de la saison de Top 14, et le quatrième sacre consécutif du Stade Toulousain face à Montpellier (28-20), l’heure est au bilan. Canal +, diffuseur historique du Championnat de France, a notamment dévoilé sur ses réseaux sociaux son équipe-type de la saison, dans laquelle un seul joueur d’Ugo Mola figure en la personne de Jack Willis.
Le XV type de Canal + est critiqué
Le troisième ligne du Stade Toulousain est accompagné de Baptiste Erdocio (Montpellier), Lucas Martin (Bayonne), Giorgi Melikidze (Stade Français), Hugo Auradou (Pau), Florian Verhaeghe (Montpellier), Lenni Nouchi (Montpellier), Billy Vunipola (Montpellier), Nolann Le Garrec (La Rochelle), Matthieu Jalibert (UBB), Jiuta Wainiqolo (Lyon), Fabien Brau-Boirie (Pau), Émilien Gailleton (Pau), Théo Attissogbe (Pau) et Tom Banks (Montpellier).
« Vraiment ridicule »
On retrouve ainsi cinq joueurs de Montpellier et quatre de la Section Paloise, de quoi étonner de nombreux internautes. « Qui a gagné le top 14 ? », s’est interrogé l’un d’eux sur le compte X de Canal +. « Au fait Canal, qui a été champion d’automne, a terminé 1er de la phase de poule et a remporté le titre de champion de France ? », a appuyé un autre. Un avis grandement partagé dans les commentaires : « N'importe quoi, un seul toulousain, je pense que l'on n'a pas vu le même rugby avec la rédaction rugby. » « Quel club a fini champion de France? Quel club a battu des records de points d’essais etc… ? Vraiment ridicule, a critiqué cet autre supporter du Stade Toulousain. Je n’ai rien contre Attissogbe, mais 12 matchs 4 essais… vaste blague. Mets au moins Teddy Thomas avec 21 matchs 12 essais ». « Pour ceux qui n’ont pas vraiment suivi la saison, je précise que la meilleure équipe celle qui a gagné le brennus n’est ni le MHR, ni Pau, c’est bien le Stade Toulousain, a voulu rappeler un suiveur du Top 14. Au vu de la compo, ce n’est pas évident de le deviner. » Les choix de la chaîne cryptée sont loin de faire l’unanimité.