Top 14 : Canal + fait craquer les supporters du Stade Toulousain !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Diffuseur historique du Top 14, Canal + a présenté son XV type de la saison aux internautes, loin d’être convaincus par les choix de la chaîne cryptée. Malgré la domination du Stade Toulousain, un seul joueur d’Ugo Mola figure dans l’équipe en la personne de Jack Willis.

Après la fin de la saison de Top 14, et le quatrième sacre consécutif du Stade Toulousain face à Montpellier (28-20), l’heure est au bilan. Canal +, diffuseur historique du Championnat de France, a notamment dévoilé sur ses réseaux sociaux son équipe-type de la saison, dans laquelle un seul joueur d’Ugo Mola figure en la personne de Jack Willis.

Le XV type de Canal + est critiqué Le troisième ligne du Stade Toulousain est accompagné de Baptiste Erdocio (Montpellier), Lucas Martin (Bayonne), Giorgi Melikidze (Stade Français), Hugo Auradou (Pau), Florian Verhaeghe (Montpellier), Lenni Nouchi (Montpellier), Billy Vunipola (Montpellier), Nolann Le Garrec (La Rochelle), Matthieu Jalibert (UBB), Jiuta Wainiqolo (Lyon), Fabien Brau-Boirie (Pau), Émilien Gailleton (Pau), Théo Attissogbe (Pau) et Tom Banks (Montpellier).