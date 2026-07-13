Top 14 - Frédéric Michalak balance sur la fin amère de son aventure au Racing 92 : «Difficile à encaisser»

Amadou Diawara

Après trois ans de bons et loyaux services au Racing 92, Frédéric Michalak a décidé de tenter une nouvelle aventure. En effet, l'entraineur de 43 ans a accepté de répondre à l'appel des Cronulla Sharks en Australie. Interrogé sur son choix, Frédéric Michalak a révélé les coulisses de son départ.

Arrivé au Racing 92 en 2023, Frédéric Michalak a quitté le navire francilien. En effet, l'entraineur de 43 ans s'est envolé vers l'Australie pour s'engager en faveur des Cronulla Sharks, ayant paraphé un bail de deux ans. Lors d'un entretien accordé à Midi Olympique, Frédéric Michalak s'est prononcé sur son départ du Racing 92, évoquant la demi-finale de Top 14 perdue face au Stade Toulousain.

«C’était pour moi une opportunité de continuer à progresser» « Quand on joue une demi-finale après une telle saison, terminer sur un score de 71 à 17, c’était difficile à encaisser. La seule chose qui m’a consolé, c’est que si on avait été en finale, j’aurais été dans l’avion dès le lendemain. On va dire que cette défaite m’a donné une semaine de plus pour dire au revoir à tout le monde, et pour terminer mes bagages. La déception passée, je me suis dit que ça a été trois belles saisons, riches en apprentissage. J’ai apprécié le passage avec Stuart Lancaster, celui avec Patrice (Collazo) aussi. Un groupe s’est forgé, qui a appris à mieux se connaître et à qui je souhaite le meilleur », a confié Frédéric Michalak, avant de dévoiler les coulisses de son transfert chez les Cronulla Sharks.