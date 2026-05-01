José Mourinho avec Kylian Mbappé au Real Madrid : «J'ai hâte de voir ça»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'Alvaro Arbeloa ne sera vraisemblablement plus l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine, la piste menant à José Mourinho prend de l'ampleur. Et la perspective de voir Kylian Mbappé sous les ordres du Special One enthousiasme déjà Benoit Trémoulinas en vue de la saison prochaine.

Nommé sur le banc du Real Madrid en cours de saison pour remplacer Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa n'a pas réussi à redresser la barre et inverser la tendance. Le club merengue va vivre une saison blanche, ce qui va avoir pour conséquence un nouveau changement d'entraîneur. C'est ainsi que le nom de José Mourinho revient avec insistance depuis quelques jours. Et Benoit Trémoulinas semble impatient de voir le Special One donner ses consignes à Kylian Mbappé.

Trémoulinas a hâte de voir Mourinho au Real « J’ai hâte de voir, s’il arrive, comment il va demander à Vinicius et Kylian Mbappé de défendre. Ça… Ils seront obligés. Je ne vois pas pourquoi il ne demanderait pas ça, cela signifie qu’on continuera à voir un Real Madrid qui terminera derrière le Barça… Moi, ça me va très bien (rires). Mais clairement, on a envie de retrouver un Real performant parce que cette année ça a été très compliqué malheureusement pour eux. On a envie de retrouver l’année prochaine un grand Real, avec de grands Classicos. On a aussi envie que Kylian Mbappé gagne avec le Real », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.