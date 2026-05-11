Valverde passe aux aveux après sa bagarre avec Tchouameni, «il nous prend pour des cons»

Ancien de Canal+ et de L’Equipe, Pierre Ménès continue de commenter l’actualité du football via sa chaine YouTube officielle. Il s’est ainsi penché sur les polémiques qui font rage actuellement au Real Madrid, avec notamment la bagarre entre le milieu français Aurélien Tchouaménie et son coéquipier uruguayen Federico Valverde.
Normalement, le Real Madrid est pris en exemple dans le milieu du football. Mais ce n’est plus le cas depuis quelques temps. Le club espagnol va en effet boucler sa deuxième saison blanche consécutive et vit une période extrêmement agitée, avec notamment des problèmes en interne.
« On reproche à Mbappé de mettre une mauvaise ambiance au sein du Real Madrid »
Il y a évidemment Kylian Mbappé, dont la récente escapade en Sardaigne avec l’actrice Ester Expósito fait énormément parler de l’autre côté des Pyrénées. Un peu trop, selon Pierre Ménès. « Mbappé a une douleur musculaire, il est au repos, il part en week-end avec sa copine comme Courtois et Güler, mais ça visiblement tout le monde s’en fout. Tout ce qui touche Mbappé devient immédiatement un scandale, on a l’habitude » a-t-il lancé, sur sa chaîne YouTube officielle. « On reproche à Mbappé de mettre une mauvaise ambiance au sein du Real Madrid. Et là, on apprend qu’en février, Rüdiger a mis une claque à Carreras. J’ai envie de dire que ça se passe dans tous les clubs ».
« Valverde nous prend pour des cons parce qu’il explique dans un communiqué que ce n’est pas Tchouaméni »
L’ancien sniper du Canal Football Club a également évoqué la bagarre entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, dont les explications ne l’ont pas convaincu. « Il y a quelques jours, il y a eu une vraie bagarre entre Aurélien Tchouaméni et Valverde. Valverde est derrière arrêté 15 jours à cause d’un traumatisme crânien » a estimé Pierre Ménès. « Valverde nous prend pour des cons parce qu’il explique dans un communiqué que ce n’est pas Tchouaméni qui l’a frappé mais qu’il s’est blessé à la tête en se cognant à une table. Donc il faudrait m’expliquer comment tu peux te faire un traumatisme crânien en te cognant la tête sur une table. Donc évidemment, il nous prend pour des cons ».