Valverde passe aux aveux après sa bagarre avec Tchouameni, «il nous prend pour des cons»

Axel Cornic

Ancien de Canal+ et de L’Equipe, Pierre Ménès continue de commenter l’actualité du football via sa chaine YouTube officielle. Il s’est ainsi penché sur les polémiques qui font rage actuellement au Real Madrid, avec notamment la bagarre entre le milieu français Aurélien Tchouaménie et son coéquipier uruguayen Federico Valverde.

Normalement, le Real Madrid est pris en exemple dans le milieu du football. Mais ce n’est plus le cas depuis quelques temps. Le club espagnol va en effet boucler sa deuxième saison blanche consécutive et vit une période extrêmement agitée, avec notamment des problèmes en interne.

« On reproche à Mbappé de mettre une mauvaise ambiance au sein du Real Madrid » Il y a évidemment Kylian Mbappé, dont la récente escapade en Sardaigne avec l’actrice Ester Expósito fait énormément parler de l’autre côté des Pyrénées. Un peu trop, selon Pierre Ménès. « Mbappé a une douleur musculaire, il est au repos, il part en week-end avec sa copine comme Courtois et Güler, mais ça visiblement tout le monde s’en fout. Tout ce qui touche Mbappé devient immédiatement un scandale, on a l’habitude » a-t-il lancé, sur sa chaîne YouTube officielle. « On reproche à Mbappé de mettre une mauvaise ambiance au sein du Real Madrid. Et là, on apprend qu’en février, Rüdiger a mis une claque à Carreras. J’ai envie de dire que ça se passe dans tous les clubs ».