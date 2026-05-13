Une légende de l’OM snobée par Benatia et Longoria ? «Ce n’était pas forcément le moment»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur emblématique de l'OM dont il a porté les couleurs pendant 14 saisons au total, Steve Mandanda devait initialement revenir après son départ à la retraite pour y faire sa reconversion. Mais à en croire le discours de l'ancien gardien marseillais, il semblerait que Pablo Longoria et Medhi Benatia ne lui en aient pas laissé l'occasion ces derniers mois...

Retraité des terrains depuis l'été 2025, Steve Mandanda (41 ans) a connu une carrière bien remplie avec notamment 35 sélections en équipe de France ainsi qu'une très belle histoire d'amour en club avec l'OM. Gardien du club phocéen pendant quatorze saisons (2007-2016 puis 2017-2022), Mandanda a noué un lien très fort avec les supportes, et il était d'ailleurs question qu'il revienne à l'OM pour y faire sa reconversion en tant qu'adjoint ou dirigeant une fois qu'il aurait raccroché les crampons. Mais rien ne s'est passé comme prévu...

« Il n’y a pas eu de sollicitation » Interrogé dans les colonnes de La Provence mardi, Steve Mandanda explique pourquoi il n'est pas revenu à l'OM depuis sa retraite l'été dernier : « Ma reconversion dont il était question à l’OM ? Il y avait la possibilité d’un retour, c’est vrai. Mais il n’y a pas eu de sollicitation. Je ne savais pas ce que je voulais faire et ce que j’allais faire. Vu tout ce qu’il se passe aussi, ce n’était pas forcément le moment et j’estimais que je n’étais pas prêt pour les exigences et obligations qu’il peut y avoir au sein du club. La question ne s’est donc pas posée. Ce n’est pas parce qu’on a été un joueur qu’on est forcément un bon dirigeant. Il faut être sûr et prêt à assumer ce rôle ». En clair, il semblerait que Pablo Longoria et Medhi Benatia aient snobé Steve Mandanda ces derniers mois.