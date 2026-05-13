Cyclisme : Vingegaard prêt à courir à la Pogacar ?

Alexandre Higounet

Grand favori du Tour d'Italie, qu'il a érigé en grande priorité avec le Tour de France, persuadé que gagner le premier sera la meilleure préparation pour le second, Jonas Vingegaard apparaît parti pour courir de manière plus offensive qu'auparavant, à l'image de Tadej Pogacar. Un changement loin d'être anodin.

Jonas Vingegaard ne s'en est pas caché, il a pris le départ du Giro pour ramener le maillot rose, son grand objectif de l'année avec le Tour de France. Et fort de sa nouvelle approche de la Grande Boucle et d'une nouvelle motivation, le leader danois du Team Visma-Lease A Bike est persuadé qu'une victoire au Tour d'Italie constituerait la meilleure préparation pour le Tour, qu'il aborderait avec un mental remis à neuf, prêt à courir de manière plus libéré et offensive, plus agressive par rapport à Pogacar.

Vingegaard apparaît plus tourné vers l'offensive... D'ailleurs, ce n'est probablement pas un hasard si Jonas Vingegaard s'est montré particulièrement offensif en ce début de Giro, notamment lors de la deuxième étape, où il s'est porté à l'attaque dans le final, chose qu'il n'aurait jamais faite auparavant. Un mouvement qui n'a pas échappé aux autres équipes, qui n'ont pas caché qu'elles espéraient que le Danois n'allait pas se mettre à courir comme Pogacar et attaquer à tout va pour remporter un maximum d'étapes.