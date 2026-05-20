«Je ne peux pas choisir» : Lamine Yamal ou Ousmane Dembélé, le dilemme impossible pour un joueur du FC Barcelone !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le FC Barcelone dispose d’un talent que beaucoup de clubs lui envient : Lamine Yamal. Le champion d’Europe 2024 et le dauphin d’Ousmane Dembélé au Ballon d’or 2025 fait des merveilles sur les terrains et bluffe ses coéquipiers. Au point d’en faire le meilleur joueur du monde ? Gavi a eu du mal à sélectionner l’un des deux premiers du classement du Ballon d’or.

Ousmane Dembélé et Lamine Yamal ? C’était le débat qui a enflammé les médias au printemps dernier lors de la dernière ligne droite de la campagne de Ligue des champions. Finalement, Dembélé a su soulever la C1, la première de l’histoire du Paris Saint-Germain en 55 ans d’existence. De l’autre côté, le FC Barcelone est sorti au stade des demi-finales contre l’Inter (7-6 au score cumulé). Le sort en était jeté, Dembélé était sacré Ballon d’or le 22 septembre dernier.

Gavi est fan de Kvaratskhelia et de Dembélé Cependant, les débats sur les réseaux sociaux dans les communautés respectives perdurent. En Catalogne, Lamine Yamal est considéré comme le meilleur joueur du monde à son poste. Il est placé au-dessus d’autres références telles que Michael Olise, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé pour ne citer qu’eux. Même Khvicha Kvaratskhelia qui a tout bonnement impressionné Gavi, n’est pas du niveau de Dembélé à ses yeux comme il l’a avoué lors d’un « Tu Préfères ». Certes, Kvaratskhelia est l’un de ses « joueurs favoris », mais son ami Dembélé qu’il a connu à Barcelone est au-dessus.