Lamine Yamal avec Kylian Mbappé ? La scène lunaire avant Barcelone - Real Madrid (et c'est drôle)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils n'ont pas été en mesure de répondre présent pour ce troisième et dernier Clasico de la saison (2-0 pour le FC Barcelone). Dimanche soir, Lamine Yamal et Kylian Mbappé n'étaient pas sur la pelouse du Camp Nou, mais dans la tribune des commentateurs, ou presque. Explications.

L'un était assuré de ne pas disputer cette rencontre historique et phare de la Liga au vu de sa blessure à l'ischio-jambiers de sa jambe gauche depuis la seconde quinzaine d'avril. Lamine Yamal a cependant témoigné du forfait de dernière minute de Kylian Mbappé pour le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid dimanche soir au Camp Nou (2-0). En effet, le capitaine de l'équipe de France a senti une douleur à la séance d'entraînement de la veille et n'a pas pris de risque : forfait.

«Kylian Mbappé qui est blessé et ne peut pas jouer ce match et moi aussi, je suis blessé» Les deux numéros 10 du FC Barcelone et du Real Madrid ont donc manqué à l'appel pour ce match qui a tourné à l'avantage du Barça offrant le titre de champion d'Espagne au club catalan. Avant le coup d'envoi, Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca étaient respectivement munis d'un masque Lamine Yamal et Kylian Mbappé, les deux absents de ce grand rendez-vous. Da Silva, en Yamal, a pris la parole sur beIN SPORTS. « Ils ne sont pas là, c'est un dispositif historique aujourd'hui sur beIN SPORTS parce que deux grands joueurs vont vous commenter cette rencontre : Kylian Mbappé qui est blessé et ne peut pas jouer ce match et moi aussi, je suis blessé. Je me prépare pour la Coupe du monde, et on a choisi beIN SPORTS France aujourd'hui », a expliqué le commentateur de beIN SPORTS.