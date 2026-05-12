Mohamed Henni : L'OM gagne enfin, la célébration d'un joueur qui le met hors de lui !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille ne prendra pas part à la prochaine édition de la Ligue des champions. La faute à ses résultats qui n'ont pas été à la hauteur cette saison en Ligue 1. Après la victoire marseillaise au Havre dimanche (1-0), Mohamed Henni a pris l'exemple de la célébration du but annulé d'Igor Paixao pour taper sur l'intégralité du groupe entraîné par Habib Beye.

A la 96ème minute de jeu, Igor Paixao pensait avoir scellé la victoire de l'OM en marquant le but du break. Le Havre 0 - OM 2. Néanmoins, en raison d'une position de hors-jeu, le Brésilien voyait son but être annulé après l'intervention de la VAR. Avant cette décision, Paixao avait célébré en mettant ses mains derrière les oreilles en guise de réponse à toutes les critiques entourant l'Olympique de Marseille dans la presse ces dernières semaines.

«Vous avez vu Igor Paixao ? Il est déconnecté de la réalité» Un geste qui a fait dégoupiller Mohamed Henni. Le vidéaste marseillais et fervent supporter de l'OM n'a pas du tout apprécié ce qu'il a vu sur son téléviseur. Il a même profité de son debriefing publié sur sa chaîne YouTube afin de régler ses comptes avec Igor Paixao et le reste de l'équipe d'Habib Beye qui a raté le coche pour la qualification à la prochaine campagne de Ligue des champions. « L'Olympique de Marseille ne pouvait pas se laisser faire. Quand on a vu le bordel qu'il y avait à Madrid, on ne pouvait pas les laisser passer devant nous. L'Olympique de Marseille à jamais les premiers pour passer pour des clowns. Entre l'OM et Madrid, c'était le mano a mano cette semaine, une telenovela espagnole. Quand tu vois le comportement des joueurs à la Commanderie, tu vois des joueurs déconnectés de la réalité comme ce soir. Vous avez vu Igor Paixao ? Il est déconnecté de la réalité, est-ce qu'il est au courant qu'on est pas en Ligue des champions, est-ce qu'il est au courant que l'OM n'a pas gagné un trophée depuis 50 ans. Paixao vient marquer un but qui n'est même pas décisif contre Le Havre et le mec fait ça ? (ndlr il met ses mains derrière les oreilles) ».