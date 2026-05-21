La très grosse annonce sur l'avenir de Luis Enrique : «J'ai l'impression qu'il va rester longtemps au PSG»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Officiellement sous contrat avec le PSG jusqu'en 2027, Luis Enrique serait en discussions avancées pour prolonger son bail à Paris. Une nouvelle qui ne surprend pas Daniel Riolo, persuadé que l'Espagnol est bien parti pour durer sur le banc du club de la capitale.

Arrivé sur le banc du PSG en 2023, Luis Enrique a métamorphosé le club de la capitale qui s'apprête à disputer une deuxième finale de Ligue des champions de suite. En toute logique, les deux parties seraient donc en discussions avancées pour une prolongation du contrat de l'Espagnol qui court actuellement jusqu'en 2027. C'est la raison pour laquelle Daniel Riolo voit Luis Enrique rester assez longtemps au PSG.

Riolo prédit une longue carrière au PSG pour Luis Enrique « J'ai l'impression que Luis Enrique va rester longtemps au PSG. Arteta, ça fait 6 ans qu’il est à Arsenal. Il y a des coachs dans certains clubs qui restent longtemps. J'ai du mal à savoir si c'est forcément positif Enzo Maresca à Manchester City. Guardiola, évidemment, tout le monde se souviendra de lui à Manchester City. Mais à un moment, ça se termine toujours moins bien voire mal et je pense que ça aurait pu s'arrêter un petit peu avant. […] Guardiola je le vois plutôt au repos. Il était au bord du gouffre en fin de saison dernière. Je le vois se reposer », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant d'évoquer plus en détails le projet de Mikel Arteta à Arsenal.