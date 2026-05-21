La très grosse annonce sur l'avenir de Luis Enrique : «J'ai l'impression qu'il va rester longtemps au PSG»

Officiellement sous contrat avec le PSG jusqu'en 2027, Luis Enrique serait en discussions avancées pour prolonger son bail à Paris. Une nouvelle qui ne surprend pas Daniel Riolo, persuadé que l'Espagnol est bien parti pour durer sur le banc du club de la capitale.
Arrivé sur le banc du PSG en 2023, Luis Enrique a métamorphosé le club de la capitale qui s'apprête à disputer une deuxième finale de Ligue des champions de suite. En toute logique, les deux parties seraient donc en discussions avancées pour une prolongation du contrat de l'Espagnol qui court actuellement jusqu'en 2027. C'est la raison pour laquelle Daniel Riolo voit Luis Enrique rester assez longtemps au PSG.
Riolo prédit une longue carrière au PSG pour Luis Enrique
« J'ai l'impression que Luis Enrique va rester longtemps au PSG. Arteta, ça fait 6 ans qu’il est à Arsenal. Il y a des coachs dans certains clubs qui restent longtemps. J'ai du mal à savoir si c'est forcément positif Enzo Maresca à Manchester City. Guardiola, évidemment, tout le monde se souviendra de lui à Manchester City. Mais à un moment, ça se termine toujours moins bien voire mal et je pense que ça aurait pu s'arrêter un petit peu avant. […] Guardiola je le vois plutôt au repos. Il était au bord du gouffre en fin de saison dernière. Je le vois se reposer », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant d'évoquer plus en détails le projet de Mikel Arteta à Arsenal.
«Luis Enrique va rester longtemps au PSG»
« Arsenal ? Quand ça fait très longtemps que tu n’as pas gagné et surtout que tu as été humilié en passant pour l'équipe de loser. Ils ont tellement été moqués, encore cette année on a ressorti le couplet des petits-enfants qui vont se faire claquer le beignet par les grands. Je pense que ce soir, il n’y a pas une personne qui ne va pas penser que Mikel Arteta est un héros que sa tactique de mettre des buts sur coup de pied arrêté, ce n’est pas totalement novateur dans le football. Je pense que ce soir, ils sont même en train de croire qu’ils peuvent faire une saison absolument historique et que gagner à la finale de la Ligue des champions contre le PSG 1-0 sur corner, ils signeraient tout de suite », ajoute Daniel Riolo.