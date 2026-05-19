«Les gens ne se rendent pas compte» : Samir Nasri dévoile toute la vérité sur Thierry Henry

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si la perception collective sur Thierry Henry était erronée ? C'est la certitude affichée par Samir Nasri au cours de son passage dans le podcast de K-mel d'Alliance Ethnik. D'après son expérience et sa relation avec le champion du monde 98, l'actuel consultant de CBS Sports et le médaillé d'argent aux JO de Paris 2024 est « top » loin des caméras.

Pendant sa carrière de joueur, Thierry Henry semblait plus apprécié par les fans du ballon rond en Angleterre qu'en France. Et ce, quand bien même l'attaquant fut le meilleur buteur de l'histoire des Bleus jusqu'en 2022, dépassé par Olivier Giroud pendant le 1/8ème de finale de Coupe du monde contre la Pologne (3-1). Légende d'Arsenal (1999-2007 puis quelques mois en 2012), celui qui été surnommé King Henry possède une statue devant l'Emirates Stadium.

«En France, il avait soi-disant cette image de quelqu'un d'arrogant. Mais dans un groupe, il était top Thierry» Mais en France, Thierry Henry n'a pas le même rayonnement médiatique et a souvent été qualifié d'arrogant par l'opinion publique. Et ce, alors qu'il est tout le contraire au sein d'un vestiaire selon Samir Nasri qui l'a fréquenté en équipe de France. « Thierry Henry légende ? Totale. Meilleur joueur de l'histoire de la Premier League même, ce qu'il a fait à Arsenal. En France, il avait soi-disant cette image de quelqu'un d'arrogant. Mais dans un groupe, il était top Thierry. Légende totale. (...) Pour moi, c'est le plus grand joueur de l'histoire de la Premier League. Il a traumatisé la Premier League. Un attaquant qui met 20 passes décisives sur une saison, les buts qu'il a mis... C'était une terreur. Le spam de Cristiano Ronaldo n'est pour moi pas assez long où il explose tout. Il gagne le Ballon d'or là-bas, mais il n'est pas assez long », a confié le consultant de Canal+ pendant son passage dans le podcast RESPECT de K-mel du groupe Alliance Ethnik.