Insulté sur les réseaux sociaux, Thierry Henry règle ses comptes avec les médias

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, Thierry Henry a assisté à la qualification de son ancienne équipe, Arsenal, pour la finale de la Ligue des Champions. Forcément, ça a fait plaisir à la légende des Gunners, mais voilà qu’avant cette rencontre, le champion du monde 98 avait des choses à dire. Sur le plateau de CBS, Thierry Henry a ainsi réglé certains comptes après avoir subi des insultes sur les réseaux sociaux.

Comme lors de chaque soirée de Ligue des Champions, on retrouvait ce mardi Thierry Henry sur le plateau de CBS aux côtés de Micah Richards, Jamie Carragher ainsi que Kate Scott. Comme à son habitude, cette dernière a demandé à ses collègues comment ils allaient. « Cette semaine mieux que la semaine dernière », a alors répondu l’ancien joueur d’Arsenal. Thierry Henry s’est ensuite expliqué sur le problème, ayant subi des insultes sur les réseaux sociaux à cause de certains médias qui lui ont prêté des déclarations qui n’étaient pas les siennes.

« Allez sur notre Instagram, vous verrez exactement ce que j'ai dit » « C'est un sujet que je dois aborder. La semaine dernière, j'ai dû passer toute la semaine à me justifier sur les réseaux sociaux pour quelque chose que je n'avais pas dit. Se faire insulter sur les réseaux sociaux pour quelque chose que j'aurais peut-être dit, c'est normal. Mais pour des propos que je n'ai pas tenus, repris par des médias sans vérifier des faits – et si vous voulez vérifier ce que j'ai dit dans cette émission, c'est simple : allez sur notre Instagram, vous verrez exactement ce que j'ai dit », a d’abord expliqué Thierry Henry.