«Contrairement à ce qui a été dit en France...», la presse espagnole fait des révélations sur Fabian Ruiz et le PSG

Alexis Brunet

Ce mercredi, le PSG défiera le Bayern Munich en demi-finale retour de Ligue des champions et Fabian Ruiz devrait être titularisé au milieu de terrain. Ce dernier avait été accusé de se préserver en vue de la Coupe du monde, mais à en croire les dernières révélations de la presse espagnole cela ne serait pas vrai.

C’est le match que toute la planète football attend. Ce mercredi soir aura lieu la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. La confrontation aller avait donné lieu à un véritable feu d’artifice (5-4) et il y a fort à parier que le spectacle sera une nouvelle fois au rendez-vous à l’Allianz Arena.

Fabian Ruiz devrait être titularisé au milieu de terrain Malheureusement, pour ce match de gala, certains artistes manqueront à l’appel. C’est notamment le cas d’Achraf Hakimi, qui s’est blessé lors de l’aller et qui sera normalement remplacé pour l’occasion par Warren Zaïre-Emery, qui a déjà fait ses preuves au poste de latéral droit lorsque le Marocain se trouvait à la CAN. Cela libère donc une place au milieu de terrain et Fabian Ruiz devrait la récupérer. L’Espagnol est récemment revenu de blessure et Luis Enrique lui a accordé du temps de jeu lors des trois dernières rencontres afin qu’il retrouve un peu la forme avant ce match décisif contre les Bavarois.