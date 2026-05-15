Kylian Mbappé : La réponse qui va mettre le feu au vestiaire du Real Madrid ?

Remplaçant lors de la réception d’Oviedo ce jeudi soir (2-0), Kylian Mbappé a décidé de se lâcher après des semaines de polémiques. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’attaquant en avait gros sur le cœur, avec un tacle glissé à son entraineur Alvaro Arbeloa, mais également un message lancé à certains de ses coéquipiers.
On pensait que la vie espagnole de Kylian Mbappé allait être parfaite. Force est de constater que le Français vit plutôt l’enfer au Real Madrid, où les médias comme les supporters le retiennent responsable de tous les maux du club. Et même au sein du vestiaire madrilène on semble mieux vivre quand il n’est pas là.
Les polémiques se suivent pour Mbappé
C’est en tout cas le message envoyé par des stars comme Jude Bellingham, sur les réseaux sociaux. Plusieurs clichés ont en effet été publiés après la victoire du Real Madrid contre l’Espanyol (0-2), laissant clairement entendre que le groupe était plus uni lorsque Kylian Mbappé était absent. Touché à une cuisse, ce dernier était forfait pour cette rencontre, mais il avait tout de même quitté Madrid pour une escapade en Sardaigne avec l’actrice Ester Expósito... soulevant une vive polémique.
« Je sais que beaucoup d'autres ne le font pas, et je dois regarder la presse pour savoir ce qu'ils pensent »
Il ne s’est jamais exprimé ces dernières semaines, mais ce jeudi il semblait avoir décidé de tout lâcher. Nous avons en effet eu droit à un Kylian Mbappé très bavard en marge de la victoire du Real Madrid sur Oviedo, avec un tacle à peine déguisé à Alvaro Arbeloa, mais également une phrase qui pourrait bien être prise comme une pique à ses coéquipiers. « Je préfère parler ici. Je sais que beaucoup d'autres ne le font pas, et je dois regarder la presse pour savoir ce qu'ils pensent » a lâché le joueur de 27 ans, au micro de DAZN España. « Au final, je préfère parler ici de ma bouche. C'est plus clair ».