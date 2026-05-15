Kylian Mbappé : La réponse qui va mettre le feu au vestiaire du Real Madrid ?

Axel Cornic

Remplaçant lors de la réception d’Oviedo ce jeudi soir (2-0), Kylian Mbappé a décidé de se lâcher après des semaines de polémiques. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’attaquant en avait gros sur le cœur, avec un tacle glissé à son entraineur Alvaro Arbeloa, mais également un message lancé à certains de ses coéquipiers.

On pensait que la vie espagnole de Kylian Mbappé allait être parfaite. Force est de constater que le Français vit plutôt l’enfer au Real Madrid, où les médias comme les supporters le retiennent responsable de tous les maux du club. Et même au sein du vestiaire madrilène on semble mieux vivre quand il n’est pas là.

Les polémiques se suivent pour Mbappé C’est en tout cas le message envoyé par des stars comme Jude Bellingham, sur les réseaux sociaux. Plusieurs clichés ont en effet été publiés après la victoire du Real Madrid contre l’Espanyol (0-2), laissant clairement entendre que le groupe était plus uni lorsque Kylian Mbappé était absent. Touché à une cuisse, ce dernier était forfait pour cette rencontre, mais il avait tout de même quitté Madrid pour une escapade en Sardaigne avec l’actrice Ester Expósito... soulevant une vive polémique.