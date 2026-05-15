«En courant il y va», le prochain challenge de Didier Deschamps annoncé sur RMC ?

Alexis Brunet

Jeudi soir, Didier Deschamps a annoncé la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. Une compétition qui sera la dernière pour le sélectionneur à la tête de l’équipe de France. Nul ne sait encore ce qu’il fera après, mais à en croire Eric Di Meco, DD pourrait bien prendre en main l’Italie dans le futur.

Cette Coupe du monde 2026 aura une saveur particulière pour Didier Deschamps. Arrivé à la tête des Bleus en 2012, il laissera sa place de sélectionneur à l’issue de la compétition, probablement à Zinédine Zidane. DD a annoncé son départ il y a de nombreux mois, mais pour le moment il n’a donné aucune information quant à son avenir. On ne sait pas si on le reverra à la tête d’un club ou bien d’une autre sélection.

« Je rêve de le voir entraîner l’Italie » L’avenir de Didier Deschamps fait donc beaucoup parler et ce vendredi dans le Super Moscato Show sur RMC, c’est Eric Di Meco qui a dévoilé le job de ses rêves pour l’actuel sélectionneur de l’équipe de France. « Pourquoi il s’interdirait quelque chose ? Là il faut m’expliquer… Il se rend compte qu'il y a un nouveau sélectionneur qui va arriver et qui va faire l’unanimité et il a pas envie de sortir du game Didier. Et moi, contrairement à Daniel (Riolo), puisque j’ai entendu Daniel hier soir, et bah moi je rêve de le voir entraîner l’Italie. »