«En courant il y va», le prochain challenge de Didier Deschamps annoncé sur RMC ?

Jeudi soir, Didier Deschamps a annoncé la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. Une compétition qui sera la dernière pour le sélectionneur à la tête de l’équipe de France. Nul ne sait encore ce qu’il fera après, mais à en croire Eric Di Meco, DD pourrait bien prendre en main l’Italie dans le futur.
Cette Coupe du monde 2026 aura une saveur particulière pour Didier Deschamps. Arrivé à la tête des Bleus en 2012, il laissera sa place de sélectionneur à l’issue de la compétition, probablement à Zinédine Zidane. DD a annoncé son départ il y a de nombreux mois, mais pour le moment il n’a donné aucune information quant à son avenir. On ne sait pas si on le reverra à la tête d’un club ou bien d’une autre sélection.
« Je rêve de le voir entraîner l’Italie »
L’avenir de Didier Deschamps fait donc beaucoup parler et ce vendredi dans le Super Moscato Show sur RMC, c’est Eric Di Meco qui a dévoilé le job de ses rêves pour l’actuel sélectionneur de l’équipe de France. « Pourquoi il s’interdirait quelque chose ? Là il faut m’expliquer… Il se rend compte qu'il y a un nouveau sélectionneur qui va arriver et qui va faire l’unanimité et il a pas envie de sortir du game Didier. Et moi, contrairement à Daniel (Riolo), puisque j’ai entendu Daniel hier soir, et bah moi je rêve de le voir entraîner l’Italie. »
Deschamps à la tête de l’Italie ?
À en croire Eric Di Meco, Didier Deschamps ne serait pas du tout contre l’idée de prendre en main l’équipe d’Italie après la Coupe du monde. Selon lui, si la Squadra azzurra fait appel à DD, il ira même en courant. « Ça serait le meilleur choix possible pour l’Italie. Tu crois que quand je regarde les Coupes du monde ou les championnats d’Europe sans l’Italie je suis content ? C’est la moitié de mon sang, donc j’ai été élevé avec mon père qui regardait l’Italie. Il a été imprégné à 100% par ce qu’il a vécu en Italie et par sa manière de voir le football. Et quand je vois les entraîneurs qui sont passés à la tête de l’Italie, eh bien moi je te dis que Didier il ferait beaucoup mieux et peut-être qu’il rendrait les Italiens fiers. Et je peux te dire que s'il fait des appels du pied comme ça, d’après moi, s’il est contacté, en courant, d’après moi il y va. »